La casa di Valentina Ferragni e Luca Vezil: arredamento romantico e design da collezione Valentina Ferragni e Luca Vezil sono tra le coppie più amate sui social. Sono fidanzati da otto anni e la loro casa è una delle dimore più cool e chiacchierate d’Italia di cui vi sveliamo alcuni dettagli.

A cura di Clara Salzano

Valentina Ferragni e Luca Vezil

Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, e Luca Vezil, uno degli influencer più quotati e seguiti del web, hanno da poco celebrato il loro ottavo anno di fidanzamento. Si conoscono da piccoli e condividono un appartamento a Milano con il loro cane Pablo. La coppia innamorata pubblica spesso immagini del loro nido d'amore. Vi sveliamo i dettagli più curiosi della loro casa, dagli arredi eleganti alle opere d'arte alle pareti.

La casa di Chiara Ferragni e Luca Vezil

La casa di Valentina Ferragni, fidanzata da 8 anni con Luca Vezil, è caratterizzata da un design molto minimal ed elegante, tutto nei toni chiari del bianco e del beige e con un parquet chiaro omogeneo che crea un'atmosfera calda e accogliente.

Valentina Ferragni con il cane Pablo nel salotto di casa

La stanza preferita dalla nota coppia è il salotto che si presenta come un grande open space con una zona relax, dove spesso Valentina Ferragni e Luca Vezil si mostrano nei suoi post di Instagram in compagnia dell'amato bulldog francese Pablo e della Playstation.

Valentina Ferragni e Luca Vezil si baciano seduti al loro tavolo da pranzo

Nella camera da letto c'è un comodo e grande letto affiancato da geometrici comodini dove Vezil mostra alcuni dei suoi giochi da collezione e non poteva mancare anche un ampio specchio dove preparare i propri outfit. Poche piante e varie cornici con immagini fotografiche alle pareti caratterizzano i vari ambienti della casa che spesso la nota coppia mostra con video e post sui social

Valentina Ferragni sul divano di casa con Pablo

La scelta di raccontare le casa di talent, celebrities e artisti, è stata condizionata sicuramente dal particolare periodo che stiamo vivendo, "perché mai come oggi la casa rappresenta sempre di più il nostro io interiore: è un luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni molto più di quanto le persone stesse sappiano fare", secondo una ricerca condotta da ViacomCBS a livello internazionale, "gli spazi abitativi delle persone sono fonte di orgoglio e comfort e, la sensazione di casa, si estende ben oltre le quattro mura.

Valentina Ferragni in sala da pranzo

"A livello globale quasi 8 adulti su 10 (78%) credono che la casa sia più uno stato mentale che uno spazio fisico. La casa è intrinseca all'identità delle persone: oggi più di prima diventa una rappresentazione di chi vi abita. Quella sensazione di “sentirsi a casa” è fondamentale per il sé più profondo delle persone, per questo il 91% degli intervistati concorda su un’affermazione "la casa è una parte essenziale di ciò che sono" e, per quasi la totalità del campione internazionale (95%) la casa rappresenta il luogo dove si può esprimere sé stessi; dato ancora più alto in Italia dove si arriva al 96%".