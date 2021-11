Bonus Terme 2021, le 5 strutture più belle da nord a sud Italia Dall’8 novembre è possibile ottenere il “Bonus Terme 2021” di 200 Euro a persona, senza vincoli di reddito, da poter usare in numerose strutture termali d’Italia. Da Nord a Sud del paese, scopriamo le più belle terme che partecipano all’iniziativa e come fare per usufruire del Bonus e godere di tutto il relax e il benessere che si desidera.

Bonus Terme 2021 al Fonteverde Spa in Toscana, Italia

Ora che le giornate si sono fatte più corte e le temperature cominciano a diminuire, è il momento migliore per rilassarsi nei numerosi centri termali presenti su tutto il territorio italiano. Dall‘8 novembre 2021 c'è inoltre un motivo in più per lasciarsi coccolare dalle calde vasche delle terme e godere di attimi di puro benessere e relax da dedicare a se stessi. Si tratta del Bonus Terme 2021, promosso dal Ministero Sviluppo Economico che prevede un buono di 200 Euro a persona, senza vincoli di reddito, da spendere nelle strutture termali d'Italia per ingressi, massaggi e trattamenti. Da Nord a Sud del paese, scopriamo quali sono le terme più belle che partecipano all'iniziativa.

Una delle strutture QC Terme spas and resorts d’Italia

Cos'è il Bonus Terme 2021

Il Bonus Terme è l'iniziativa lanciata dal Ministero Sviluppo Economico che permette a tutti i cittadini italiani residenti in Italia di usufruire di un buono da 200 Euro a persona da utilizzare in diverse strutture accreditate d'Italia, da Nord a Sud del paese. Tutti possono fare richiesta del Bonus Terme 2021, non ci sono limitazioni di reddito ma solo di residenza richiesta nel territorio italiano. Si può fare domanda del Bonus Terme 2021 dall'8 novembre sul sito di Invitalia dove, a partire dal 28 ottobre 2021, bisogna registrarsi. Il bonus gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico copre tutti i servizi termali delle strutture accreditate, ad esclusione dei servizi di ristorazione e ospitalità. Il bonus non è inoltre cedibile a terzi.

Dove spendere il Bonus Terme 2021: le strutture accreditate

Da Nord a Sud Italia, sono 117 le strutture che hanno scelto di partecipare all'iniziativa Bonus Terme 2021. Dall'8 novembre, per accedere al bonus, ogni cittadino dovrà rivolgersi direttamente alle terme in cui desidera spendere il buono. Il Bonus Terme 2021 può essere usato solo una volta e per la struttura termale scelta. I 200 euro a persona previsti dal Bonus sono accreditati come sconto in fattura per ogni cittadino. Il 100% del prezzo d'acquisto può essere coperto dal Bonus Terme, tuttavia, qualora la spesa complessiva superasse i 200 euro la differenza di prezzo è a carico della persona. La Regione d'Italia con il maggior numero di strutture accreditate è il Veneto, che ne conta 44, la maggior parte nella zona di Abano Terme; a seguire l'Emilia Romagna con 17 strutture, la Campania con 15, in Toscana 12 fino alla Puglie e la Sardegna che ne contano solo una. Tra le 117 terme accreditate, vediamo quali sono le più belle.

Le terme dell’Hotel Terme Metropole a Padova

Abano Gran Hotel, Veneto

Le strutture di Abano Terme sono famose per il fango unico al mondo proveniente dai Colli Euganei in cui grazie all'acqua di alcuni laghi secolari si origina la famosa argilla. È questo il segreto che rende le terme dei GB Thermae Hotels, che comprende cinque strutture tra cui l'Abano Grand Hotel, così rinomate a livello internazionale. La struttura è un resort di lusso a cinque stelle L circondato da parchi con alberi di ginko biloba, palme e tante altre rare varietà tropicali, diverse piscine termali e l'albergo esclusivo. L’acqua termale all'Abano Grand Hotel sgorga a 86° dal pozzo all'interno del terreno dell'albergo dove poi viene fatto un lavoro di raffreddamento per permettere l'immersione. All'Abano Terme l'ingresso giornaliero alle piscine e la Spa è prevede una camera d'appoggio per il massimo relax, tre piscine interne–esterne collegate a varie temperature, grotta termale, sauna, percorso Kneipp, stanza del ghiaccio e idromassaggi a un costo a partire da 70 euro la singola, 100 la doppia. La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

Bonus Terme 2021 ad Abano Gran Hotel ad Abano Terme

QC Terme Bagni di Bormio, Lombardia

Le QC sono tra le migliori strutture termali di lusso in Italia. Se ne contano varie e al Bonus Terme 2021 aderiscono le QC di Bormio Bagni Vecchi e Nuovi, Pré Saint Didier e Dolomiti. Le QC Terme Bormio sorgono nel cuore dell’Alta Valtellina, che è una delle mete preferite per gli amanti dello scii e degli sport all’aria aperta. Venire alle Terme di Bormio è come fare un tuffo nella storia grazie alle sorgenti termali millenarie. Sono oltre duemila anni che esistono, dai Bagni Romani alle grotte secolari fino all'infinity pool dei Bagni Nuovi con vista panoramica sulle Alpi, immersi nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio. Le QC Terme Bormio sono aperte tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00. L'ingresso alle terme parte da 42 euro per un romantico turno serale sotto le stelle.

Le Qc Terme Bagni di Bormio

Fonteverde, Toscana

Le terme di Fonteverde sorgono nella magnifica villa Medìcea di San Casciano dei Bagni. Si tratta di un palazzo del Rinascimento costruito su una fonte termale con vista mozzafiato sulla Val d’Orcia. Voluta dal Granduca Ferdinando I de’ Medici nella magnifica campagna toscana, la struttura è circondata da dolci colline, boschetti di cipressi e piccole chiese. Fonteverde è famosa per la sue piscine panoramiche, le vasche per i trattamenti e il relax da godere in un gioiello d’arte unico. Le terme di Fonteverde fondano la loro filosofia del benessere sul metodo Equilibrium che mira alla perfetta sinergia tra mente, corpo e ambiente. Fonteverde Spa è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 e l'ingresso giornaliero compreso di accappatoio ha un costo a partire da 28 euro nei giorni feriali e 32 euro nel weekend.

Fonteverde Spa aderisce al Bonus Terme 2021

Terme di Saturnia, Toscana

Le Terme di Saturnia sorgono ai piedi dell'omonimo borgo medievale nel cuore della Maremma toscana. La struttura gestisce da più di 100 anni una sorgente millenaria unica al mondo. A Saturnia l'acqua termale sgorga da 3.000 anni e gli antichi la chiamavano “bagno santo”. Già ai tempi degli Etruschi si conoscevano le terme di Saturnia, denominate Aurinia, poi ribattezzate con il nome attuale dai romani. L'acqua fuoriesce naturalmente dall’interno di un cratere alla temperatura di 37° C. È la sorgente millenaria più famosa d'Italia. Il brand Terme di Saturnia comprende un Resort 5 stelle, le Terme, la Beauty Clinic, un Club per i soci e molto altro ancora per chi desidera godere del puro benessere e relax. La struttura è aperta in orario invernale dalle 9:30 alle 17:00 mentre in orario estivo anche fino alle 19:00. Il prezzo dell'ingresso alle Terme di Saturnia è di 19 euro durante la settimana e 24 euro nel weekend.

Terme di Saturnia disponibili per il Bonus Terme 2021

Terme Regina Isabella, Campania

Ischia è famosa in tutto il mondo per le sue sorgenti termali e i benefici delle sue acque e dei suoi fanghi. Le Terme della Regina Isabella sono oggetto di studi sin dal medioevo per la biodiversità che le caratterizza e l’argilla raccolta nelle sue cave naturali.Si parla di prodotto naturale bioattivo che viene usato in campo estetico, fisioterapico e dermatologico sin dall'VIII secolo a.C.. Furono i coloni greci a scoprire queste acque calde sgorganti dalle pendici del Monte Epomeo e i Romani ne compresero le potenzialità. A Lacco Ameno, dove sorgono le Terme Regina Isabella, furono realizzate le prime strutture che ancora oggi accolgono gli ospiti di tutto il mondo a godere dei numerosi benefici delle acque di Ischia in una cornice paesaggistica da togliere il fiato. Una giornata dedicata alla bellezza parte da 80 euro a persona fino a pacchetti che comprendono trattamenti settimanali da 1.800 euro.