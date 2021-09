Copenhagen per designlover: 5 destinazioni da non perdere Copenhagen è la capitale del design danese e durante i 3daysofdesign, dal 16 al 18 settembre 2021, la città si trasforma la capitale in un hub internazionale per l’innovazione e l’arredamento con eventi pop-up, mostre, workshop, design talk, anteprime e presentazioni in tutta la città che conosciuta per essere tra le città più vivibili al mondo.

Copenhagen attraverso le architetture di BIG

Nonostante la Danimarca sia un paese piccolo, la sua passione per il design è immensa e non c'è periodo migliore per visitare la sua capitale, Copenhagen, che durante i 3daysofdesign quando la città, per tre giorni, diventa la capitale del design del paese ma non solo. Dal 16 al 18 settembre 2021 si svolgono infatti i 3daysofdesign a Copenhagen e dintorni. Si tratta di un evento annuale di design in Danimarca che trasforma la capitale in un hub internazionale per l'innovazione e l'arredamento attraverso un accesso eccezionale a oltre duecento showroom e mostre in tutta la città.

3daysofdesign a Copenhagen

Eventi pop-up, mostre, workshop, design talk, anteprime e presentazioni animano Copenhagen durante i 3daysofdesign, non che la città soffra di dinamismo in altri periodi. La capitale danese è infatti conosciuta per il suo polso vibrante e la personalità. È stata inserita tra le città più vivibili al mondo. È il luogo d’origine di molti architetti internazionali e designer, nonché di icone e prodotti di fama internazionale. Copenhagen è una destinazione da sogno per gli appassionati di interior design ma non solo, perché la città raccoglie anche alcuni dei progetti di architettura più interessanti a livello mondiale. Non a caso l'architetto più in voga del momento, Bjarke Ingels, ha mosso i suoi primi passi verso la fama internazionale proprio nella capitale danese. La città è in fermento continuo, non solo durante i 3daysofdesign, con nuove attrazioni, hotel di design eccezionali, esperienze culinarie sbalorditive e architetture uniche che rendono un viaggio a Copenhagen imperdibile.

Le architetture da non perdere a Copenhagen

La città di Copenhagen è stata ufficialmente designata Capitale Mondiale dell'Architettura per il 2023 dall'Unesco e, se non l'hai già fatto, è giunto il momento per visitare la città che tra edifici responsabili, design sostenibile, progetti innovativi ed elevata qualità della vita, è considerato uno dei luoghi più felici al mondo. Nominata migliore città a misura di bici del mondo, consigliamo di esplorare Copenhagen sulle due ruote, non perché il trasporto pubblico non sia impeccabile, ma per sentirvi veramente parte della città. Non serve essere degli sportivi o degli appassionati ciclisti per andare in bici a Copenhagen, la città si attraversa facilmente grazie all'ottimo sistema di viabilità sviluppato. Si potrà avere così la possibilità di visitare numerosi progetti e sembrerà di essere all'interno di un libro di architettura contemporanea perché è qui che si trovano alcuni dei progetti più interessanti al mondo.

Copenhill a Copenhagen

Avreste infatti mai pensato che un inceneritore potesse trovarsi a due passi dal centro della città? Succede a Copenhagen dove lo studio BIG ha reso l'inceneritore cittadino una vera attrazione. Ad Amager Bakke/Copenhill oggi infatti accoglie una pista da sci e un’area verde dove poter fare escursioni e altre attività all’aperto. Da diversi punti della città si nota l'imponenza della struttura che affascina con il suo design avveniristico. Sempre lo studio BIG ha realizzato a Copenhagen, a Ørestad City, il complesso residenziale 8Tallet, che prende il nome dalla sua caratteristica forma ad 8. Il progetto ha introdotto un nuovo modo di concepire il condominio dove tutte le case, diverse tra loro, possono godere di spazio esterno sempre nuovo da dedicare allo svago: un luogo perfetto dove trascorrere il tempo con la famiglia e giocare coi bambini, dando espressione della propria creatività.

VM moutain/VM Houses ha fatto già la storia dell'architettura, nonostante si tratti di un progetto non datato: è un’altra creazione di BIG a Ørestad City che trasforma gli alloggi in gigantesche lettere e, grazie all'innovativa distribuzione degli spazi, permette a tutti di godere di una vista della città spettacolare. Rientrando verso il centro si passa attraverso le Residenze Tietgen che rappresentano il paradiso degli alloggi per studenti grazie al loro particolare design ad anello, ispirate dalle case Tulou della Cina sud-orientale, rappresentano un modo unico di creare spazi comunitari e vivibili. In bici si passa poi attraverso il complesso BLOX, sede del Danish Architecture Center (DAC), progettato da OMA che contiene spazi espositivi, uffici e spazi di co-working, una caffetteria, una libreria, un centro fitness, un ristorante, ventidue appartamenti e un parcheggio pubblico automatizzato sotterraneo, L'edificio, strutturato come una sequenza verticale di spazi con blocchi volumetrici distinti per funzione, assorbe la vita della città, partendo dal sottosuolo e salendo fino al caffè dove si gode di una vista su tutta Copenhagen.

Le Residenze Tietgen

Copenhagen vista dai canali

Il rapporto dei cittadini di Copenhagen con l'acqua è una relazione indissolubile e osmotica. La capitale danese ha uno dei porti più puliti al mondo. Quando il tempo lo permette visitare la città in barca attraversando i suoi canali è un ottimo modo per godere delle migliori vedute di Copenhagen. Partendo da Nyhavn, il canale probabilmente più fotografato della città con i suoi caratteristici edifici colorati si passa costeggia la Royal Danish Opera House, un edificio maestoso e moderno progettato dall'architetto danese Henning Larsen; si passa davanti al Black Diamond, l’edificio che rappresenta un’estensione della Biblioteca Reale e salta all'occhio proprio per le sue vetrate lucide a specchio che lo fanno assomigliare ad diamante e riflettono il magnifico paesaggio attorno. Il giro continua verso Nordhavn che rappresenta la nuova città ideale della Danimarca, il più grande progetto di sviluppo edilizio della storia scandinava. Situato ad appena quattro chilometri dal centro, il nuovo quartiere in via di sviluppo è un progetto innovativo e sostenibile, già in parte abitato, che ha visto la riconversione di diversi edifici portuali esistenti in residenze di lusso, uffici avveniristici, hotel di design e magnifici bar-ristoranti. Il quartiere si prevede che accoglierà 40mila abitanti in quattro milioni di metri quadrati di edifici ma già ora è molto vivo. Tutta la costa qui è stata recuperata e trasformata in un enorme e comodo solarium con piscine galleggianti e altri servizi. A Nordhavn si va in palestra sul tetto degli edifici e la scuola, la Copenaghen International School, è il primo edificio al mondo a essere interamente rivestito da pannelli solari.

Design sostenibile a cielo aperto

La sostenibilità e l'economia circolare sono alcuni dei temi più sentiti in Danimarca, lo dimostrano le politiche sociali intraprese, le pianificazioni in atto, le scelte dei designer e i progetti degli architetti. In questi ultimi sono emersi edifici capaci di innovare il mondo dell'architettura non tanto per la spettacolarizzazione del loro concept ma per l'attenzione al dettaglio e al rispetto dell'ambiente. Ne sono un esempio le Resource Rows, progettate da Lendager Group. Si tratta di un complesso di alloggi fatti di mattoni usati che provengono dagli storici birrifici Carlsberg. Ogni mattone riciclato fa risparmiare all'ambiente circa 500 g di CO2. Copenhagen punta a diventare la prima capitale al mondo a emissioni zero entro il 2025 e la produzione di calcestruzzo genera fino al cinque percento delle emissioni totali di CO2 del mondo. Ecco perché negli Upcycle Studios di Lendager Group, il 75% delle finestre proviene da case popolari dello Jutland settentrionale e 1400 tonnellate di calcestruzzo riciclato è stato recuperato dai rifiuti di calcestruzzo della metropolitana di Copenhagen.

