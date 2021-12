Dove abita Serena Rossi: la casa con vista mozzafiato sui tetti di Roma Serena Rossi è nel cast del film Diabolik, in uscita il 16 dicembre 2021 nelle sale cinematografiche italiane. Nell’attesa di vederla sul grande schermo, scopriamo dove vive Serena Rossi e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Serena Rossi a Venezia come madrina del Festival del Cinema

Serena Rossi è Elisabeth Gay nel film Diabolik, in uscita il 16 dicembre 2021 nelle sale cinematografiche italiane. C'è grande attesa infatti per il film dei Manetti Bros., con Luca Marinelli (Diabolik) e Miriam Leone (Eva Kant). L'attrice napoletana interpreterà la compagna di Diabolik, prima dell'arrivo di Eva Kant, nel film tratto dal famoso fumetto delle sorelle Giussani. Nell'attesa di vederla sul grande schermo, scopriamo dove vive Serena Rossi e com'è fatta la sua casa.

Serena Rossi allo specchio della sua casa

Dove vive Serena Rossi

Serena Rossi, dopo Ammore e Malavita, torna a girare un film coi Manetti Bros. Questa volta sarà sul grande schermo con Diabolik. La famosa attrice napoletana è infatti tra le showgirl più complete e poliedriche in Italia tanto da essere stata scelta come madrina della 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Proprio per il lavoro Serena Rossi, napoletana di origine, si è trasferita a Roma dove vive con il compagno Davide Devenuto e il figlio Diego in un appartamento moderno con vista panoramica mozzafiato.

L’appartamento romano di Serena Rossi a Natale 2020 con il figlio Diego

L'abitazione di Serena Rossi a Roma è un grande appartamento dalle tinte neutre e rasserenanti. La nota attrice napoletana vive con il compagno in questa casa che racconta molto dei loro dieci anni insieme. Nonostante si siano conosciuti sul set della soap opera Un posto al Sole, entrambi gli attori hanno scelto Roma per il loro nido d'amore. La città entra in casa attraverso diversi scatti condivisi sui social da Serena Rossi e dal suo terrazzo è ben visibile la Piramide di Ostiense e l'iconico gasometro che collocano l'abitazione nella zona sud di Roma.

Il panorama visto dal terrazzo della casa di Serena Rossi e Davide Devenuto

I dettagli della casa di Serena Rossi

Attraverso i post condivisi sui social è stato possibile scoprire una serie di particolari dell'abitazione di Serena Rossi. L'attrice napoletana, oltre ad un magnifico terrazzo, gode di uno spazio open space adibito a salotto dove domina una grande libreria bianca, su parete verde, con un televisore da cui l'attore Davide Devenuto sostiene la compagna nelle sue partecipazioni tv.

La libreria nel salotto di Serena Rossi a Roma

È proprio il salotto una delle stanze preferite dall'attrice napoletana che ama sedersi al tavolino davanti al divano bianco a mangiare sushi mentre vede una delle sue serie tv preferite.

Il salotto di Serena Rossi

Il verde è un altro elemento caratterizzante della casa di Serena Rossi e Davide Devenuto. Lo ritroviamo infatti declinato in varie nuance sulle pareti della casa ma anche nelle numerose piante che decorano la loro veranda dove la famiglia trascorre molto tempo grazie alla grande luce che inonda lo spazio.

Serena Rossi e Davide Devenuto

Non mancano inoltre diversi dettagli luminosi come lampade sospese d'atmosfera e tante luci di Natale per momenti gioiosi in casa.