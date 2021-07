Ecco dove Chiara Ferragni e Fedez trascorrono le vacanze sul Lago di Como Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso alcuni giorni di vacanza con tutta la famiglia sul Lago di Como. Le immagini della location scelta dalla coppia più chiacchierata d’Italia hanno fatto sognare in tanti. Si tratta di una villa mozzafiato con vista esclusiva del lago, location unica e ricca di storia circondata da un parco di quattro ettari.

A cura di Clara Salzano

Le immagini della coppia più chiacchierata d'Italia, Chiara Ferragni e Fedez, sul Lago di Como hanno fatto sognare in tanti. I Ferragnez hanno trascorso i giorni scorsi in vacanza in una villa mozzafiato nella splendida cornice del Lago. Si tratta di Villa Bonomi, una location unica e ricca di storia circondata da un parco di quattro ettari.

Le immagini di Chiara Ferragni e Fedez a Villa Bonomi, con tutta la famiglia, sembra un moderno affresco di vita nobiliare. Due piscine, un ampio giardino con vista sul Lago di Como, infiniti salotti lussuosi, camere da letto prestigiose, sono la cornice meravigliosa alle ultime vacanze dei Ferragnez sul lago. La famosa coppia ha infatti scelto di trasferirsi per qualche giorno con tutta la famiglia, compresa la mamma della Ferragni e le sorelle, in un'antica villa sul Lago di Como dove rilassarsi e ricaricare le energie. La villa è dotata anche di un giardino più intimo con grandi e numerosi cuscini dove Chiara Ferragni ha amato trascorrere le serate con vista privilegiata sul cielo stellato.

"Villa Bonomi è il luogo di fuga perfetto dove trascorrere un momento rigenerante lontano dalla vita cittadina. Il suo parco divertimenti e lo stile di vita del Lago di Como lo rendono il luogo ideale per prendersi una pausa.", si legge sul profilo ddi questa nuova villa sul Lago di Como. Costruita nel ‘900, la lussuosa residenza, simile ad una reggia, è stata ristrutturata da 40 anni dopo la sua fondazione da uno degli architetti più famosi d'Italia del secolo scorso, Luigi Caccia Dominioni, per il cavaliere Antonio Ratti. La villa è caratterizzata da un immenso giardino che circonda la proprietà ed è il risultato del lavoro di Pietro Porcinai, uno dei più importanti paesaggisti del 1900. Marmi preziosi per i pavimenti e carta da parati floreale caratterizzano gli interni principeschi della casa dove, a vedere dalle immagini condivise sui social da Chiara Ferragni e Fedez, il soggiorno deve essere stato davvero idilliaco.