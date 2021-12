Dove è stato girato House of Gucci: tutte le location in Italia del film sull’omicidio di Maurizio Gucci House of Gucci sta per uscire al cinema il 16 dicembre 2021. Nell’attesa di vederlo, scopriamo le location del film, tra ville di lusso sul Lago di Como e palazzi storici meneghini, piste da sci e quartieri caratteristici di Milano e Roma.

A cura di Clara Salzano

Il negozio Gucci a Milano nel film House of Gucci

Il film House of Gucci uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021 ma ha già incuriosito il mondo intero. Nonostante i set blindati, sono varie le indiscrezioni emerse dell'ultimo film di Ridley Scott, con Lady Gaga e Adam Driver, come alcune delle sue location più iconiche, tra ville di lusso sul Lago di Como e palazzi storici meneghini, piste da sci e quartieri caratteristici di Milano e Roma.

House of Gucci è stato girato in Italia. Il film, nelle sale italiane a partire dal 16 dicembre 2021, racconta la storia dell'omicidio di Maurizio Gucci, una tra le più celebri dinastie nel mondo della moda, che nel film di Ridly Scott è interpretato da Adam Driver. Patrizia Reggiani fu la mandante del delitto che nel film viene da Lady Gaga. Un cast stellare affianca i protagonisti come i vincitori del Premio Oscar Al Pacino e Jeremy Irons, Salma Hayek e ancora Jared Leto e Camille Cottin. Nell'attesa di assistere alla proiezione di House of Gucci al cinema, vi sveliamo le principali location dove è stato girato il film.

Milano

Milano è una delle grandi protagoniste della scena nel film House of Gucci. Molte scene del film sono infatti state girate in alcuni luoghi simbolo del capoluogo meneghino come Villa Necchi Campiglio, che sorge nel centro della città, circondata da un rigoglioso giardino. La villa nel film è la residenza del padre di Maurizio Gucci, Rodolfo Gucci.

Una scena di House of Gucci all’interno di Villa Necchi Campiglio a Milano

Costruita nei primi anni '30 dall’architetto Piero Portaluppi, su richiesta delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e del marito di quest'ultima, Angelo Campiglio, Villa Necchi Campiglio è una dimora storica e lussuosa di Milano. Emblema della storia della classe industriale meneghina di inizio Novecento, con la sua piscina, il campo da tennis e la collezione d'arte e design, rappresenta uno dei tesori nascosti più suggestivi di Milano.

Villa Necchi Campiglio a Milano

L'omicidio di Maurizio Gucci avvenne nel marzo 1995 a Milano, presso Casa Gucci, in via Palestro 20, nel cuore pulsante del capoluogo meneghino. La scena ricostruita nel film House of Gucci non colloca l'omicidio nello storico edificio ma in un altro elegante palazzo di Milano, nella zona di Piazza San Babila.

Casa Gucci in via Palestro 20 a Milano

Anche l'Università Statale degli Studi di Milano è stata set del film House of Gucci. È infatti all'ingresso dello storico edificio nel centro di Milano che avviene un incontro tra Lady Gaga e Adam Driver. da qui inizierà la loro storia d'amore trasformatasi in tragedia.

L’Università degli Studi di Milano

Lago di Como

La villa di Aldo Gucci in Italia nel film House of Gucci viene collocata all'interno di Villa Balbiano sul Lago di Como. La storica villa, costruita nel XVI secolo sulla sponda occidentale del Lago, oggi è una location privata per eventi e matrimonio esclusivi. Gli interni antichi ed eleganti della storica dimora sono stati set di numerose scene del film.

House of Gucci a Milano con Lady Gaga, A.Driver_Courtesy of Metro Goldwyn Mayer©2021 Metro–Goldwyn–Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Gressoney-Saint-Jean e Gressoney La Trinité

Parte del film è stato girato anche fuori dai centri abitati, in località di montagna come Gressoney-Saint-Jean e Gressoney La Trinité in Valle d'Aosta. Qui sono state ricostruite le scene sulla neve in Svizzera dove Maurizio Gucci si nasconde dopo aver avuto alcuni problemi con la polizia italiana e dove incontra la donna che sarebbe stata la sua ultima compagna Paola Franchi.

Lady Gaga in Valle d’Aosta_Courtesy of Metro Goldwyn Mayer©2021 Metro–Goldwyn–Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Roma

Roma, come Milano, è stata il set di numerose scene del film House of Gucci. Qui sono stati ricostruiti gli spazi dello store Gucci di New York all'interno del negozio Zita Fabiani a Talenti, in via Ojetti a Roma. Si tratta di una storica boutique della Capitale, fondata nel 1963, che vende abbigliamento di lusso per uomo, donna e bambino. Il negozio si sviluppa su 2.5 mila metri di superficie ed è disposto su 5 livelli.

Il negozio Gucci di New York ricostruito a Roma per House of Gucci

Il Palazzo di Giustizia, conosciuto come il Palazzaccio, che accoglie la Corte Suprema di Cassazione a Roma, è stato uno dei set del film. Qui sono state girate le scene del processo contro Patrizia Reggiani per l'omicidio di Maurizio Gucci.

Il Palazzo di Giustizia di Roma

La troupe di House of Gucci era stata poi avvistata in diversi luoghi del centro storico di Roma, tra via dei Condotti e Piazza di Spagna, nel quartiere Coppedé e in altri luoghi simbolici della capitale che sarà facile riconoscere nel film a partire dal 16 dicembre 2021 nelle sale cinematografiche italiane.