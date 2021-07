Ecco dove abita Gianluigi Donnarumma a Milano Gianluigi Donnarumma è ormai un eroe nazionale dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra agli Europei 2021. E grazie ad alcune indiscrezioni rivelate da Fedez in un video pubblicato sui suoi social, abbiamo appreso probabilmente dove Donnarummma abbia vissuto a Milano negli ultimi anni come calciatore del Milan. Sembra infatti che l’esuberante cantante e Donnarumma siano dirimpettai nelle Residenze Zaha Hadid in Citylife. Scopriamo come si presentano le case all’interno del rinomato complesso residenziale milanese.

A cura di Clara Salzano

Domenica scorsa, mentre la Nazionale italiana giocava e Gigi Donnarumma parava quei rigori che avrebbero fatto vincere l'Italia agli Europei di Calcio, Fedez pubblica una story in cui sembra essersi lasciato sfuggire la posizione esatta della casa del noto portiere italiano. Nel video l'esuberante cantante avrebbe fatto riferimento alla breve distanza tra la sua casa e quella di Donnarumma, dirimpettai nelle residenze di Zaha Hadid in Citylife a Milano. Nonostante Fedez abbia provato a depistare subito dopo i fan in visione, è assolutamente possibile che il portiere della nazionale, da anni giocatore del Milan, abbia scelto di vivere anche lui nel quartiere CityLife.

È recente la notizia dell'addio di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il portiere della nazionale italiana, ormai eroe nazionale dopo la vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra agli Europei di calcio, ha deciso che era arrivato il momento di cambiare. Ancora tuttavia non si hanno notizie sul suo futuro né che abbia già lasciato Milano. E grazie ad alcune indiscrezioni rivelate da Fedez proprio in un video pubblicato sui suoi social, abbiamo appreso probabilmente dove Donnarummma abbia vissuto negli ultimi anni da calciatore del Milan. Capiamo dunque perché così tanti nomi noti del jet set abbiamo scelto queste residenze firmate dalla nota archistar e come sono fatte le case all'interno del complesso:

Residenze Zaha Hadid – CityLife

Lo skyline del complesso residenziale CityLifeMilano di Zaha Hadid è definito e caratterizzato da una linea sinuosa e fluida. Le residenze sono composte da sette edifici curvi di diverse altezze, da 5 a 13 piani. In totale il progetto comprende 230 appartamenti di lusso. Gli edifici sono tutti caratterizzati da un movimento a serpentina dei balconi curvi e dal profilo dei tetti, caratterizzato da una forma morbida completa di ampi terrazzi coperti. "Grande cura è stata data al sito e all'orientamento dell'edificio, tenendo conto delle esigenze ambientali e di comfort, in modo che la maggior parte degli appartamenti sia rivolta a sud-est e allo stesso tempo destini le migliori viste dalle terrazze, verso la città o il parco pubblico.", spiega lo studio Zaha Hadid Architects, "Ognuna delle abitazioni è diversa dalle altre per dimensioni, esposizione e disposizione: dai bilocali ai grandi appartamenti familiari e agli attici su due livelli. Al piano terra, gli atri a doppia altezza sono inondati di luce da grandi aperture che si estendono dal pavimento al soffitto, progettate per conferire una forte continuità visiva con il parco".

Non si sa con certezza quale potrebbe essere l'appartamento di Donnarumma all'interno del complesso residenziale Zaha Hadid a CityLife ma è probabile che si tratti di uno degli attici esclusivi presenti, come quello in cui vivono Chiara Ferragni e Fedez. Gli attici da sogno delle Residenze sono caratterizzati da un layout attentamente studiato e concepito per regalare un senso di rotondità ed armonia ad un ambiente al contempo unico, luminoso e moderno con una vista mozzafiato sullo skyline di Milano, che coniuga l’eccellenza del design e del made in Italy con le importanti necessità di rispetto dell’ambiente ed efficienza energetica.