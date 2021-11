Dove vive Lorella Cuccarini: una villa immersa nel verde con un enorme parco come giardino Lorella Cuccarini, cantante, ballerina, show girl, attrice e conduttrice tv, si può considerare un’artista completa tanto che oggi è tra gli insegnanti del programma Amici. Scopriamo dove vive uno dei volti più noti della tv italiana e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Lorella Cuccarin davanti alla sua villa immersa nel verde

Lorella Cuccarini è uno dei volti più noti della tv italiana. Cantante, ballerina, show girl, attrice e conduttrice tv, si può considerare un'artista completa tanto che oggi è tra gli insegnanti nella scuola di talenti Amici 2021 di Maria De Filippi. E mentre il programma di Canale 5 entra nel vivo delle sfide, andiamo a scoprire dove vive Lorella Cuccarini e com'è fatta la sua casa.

Lorella Cuccarini è tra gli insegnanti di canto nella scuola di Amici 2021

La villa immersa nel verde di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è nata a Roma dove ancora vive con la sua famiglia. Attraverso diverse immagini condivise sui suoi social sappiamo che la nota showgirl abita in una villa immersa nel verde. Sviluppata su tre livelli, la casa da sogno di Lorella Cuccarini è circondata da un giardino enorme che sembra quasi un parco dove i suoi animali domestici, un cane e un gatto, sono liberi di muoversi.

La casa di Lorella Cuccarini

L'incantevole villa sembra un'oasi di pace in una posizione non definita di Roma e provincia ma che la nota conduttrice tv non può rilassarsi nelle pause tra una puntata ed un altra di Amici 2021. Alti alberi, siepi, cespugli, prati e fiori contribuiscono a garantire la giusta privacy e relax in casa.

Com'è fatta la casa di Lorella Cuccarini

All'interno la villa di Lorella Cuccarini sembra una baita con arredi comodi e rivestimenti di legno dal pavimento al soffitto. Grandi vetrate consentono al verde di penetrare visivamente negli ambienti della casa inondati di luce naturale. Una piccola palestra domestica completa l'arredamento del salotto con vista panoramica del verde intorno e della città.

Lorella Cuccrini con il figlio nella propria casa

Una casa a misura di gatto per Lorella Cuccarini

Grande attenzione in casa di Lorella Cuccarini è data agli animali domestici. La nota showgirl ha un cane e un gatto. Per il gatto, di nome Miura, Lorenna Cuccarini ha anche allestito in casa un angolo felino con un'area gioco con colonna tiragraffi e morbido tappeto verde.

Percy è invece il cane di Lorella Cuccarini che approfitta del grande giardino che circonda la villa per le sue passeggiate mentre la nota show girl approfitta per tenersi in forma e fare sport all'aria aperta.