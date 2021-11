I 5 migliori ristoranti cena con spettacolo a Milano dove trascorrere tutta la serata A Milano sono molti i locali che utilizzano la formula della cena-spettacolo, come lo Spirt de Milano, El Porteño Prohibido e l’Apollo. Dal concerto jazz allo spettacolo di tango, dalla musica live al dj set, c’è solo l’imbarazzo della scelta sul luogo giusto per una serata originale.

A cura di Clara Salzano

El Porteno Prohibido – Credit Thomas Ronchetti

Per chi desidera trascorrere una serata diversa, consumando un aperitivo, la cena e poi semmai un ballo in pista restando nello stesso luogo, non può non conoscere i migliori locali con cene-spettacolo di Milano. Si tratta della perfetta soluzione per tutti coloro che non amano perdere tempo per spostarsi in locali diversi in un'unica sera e vogliono mettere in accordo tutti gli amici, da quelli che amano andare a cena a chi vuole ballare. Dal concerto jazz allo spettacolo di tango, dalla musica live al dj set, c'è solo l'imbarazzo della scelta sul locale giusto per una serata originale. A Milano sono infatti molti i locali che utilizzano la formula della cena-spettacolo, come lo Spirt de Milano, El Porteño Prohibido e l'Apollo Milano, che comprendono diverse tipologie di attività, dal club esclusivo alla balera. Scopriamo i migliori indirizzi da segnare in agenda.

1. El Porteño Prohibido

Un piccolo angolo di Argentina si apre davanti agli occhi di chi varca la soglia di El Porteño Prohibido di via Macedonio Melloni, 9 a Milano. Dagli arredi alle pietanze, ogni cosa ha il sapore dell'argentina in questo locale unico nel suo genere dove si cena in un ambiente dalla tipica atmosfera di Buenos Aires mentre sul palco si assiste a coinvolgenti esibizioni e concerti musicali. El Porteño Prohibido guida il pubblico alla scoperta dei segreti della cultura del Tango Argentino. Si tratta della prima “Casa de Tango” in Europa fondata dagli imprenditori Fabio Acampora e i fratelli argentini Alejandro e Sebastian Bernardez nel 2019.

Una sala di El Porteno Prohibido di Milano

Da giovedì a domenica il club esclusivo milanese accoglie quattro spettacoli settimanali: il giovedì e venerdì va in scena lo spettacolo di tango argentino di Miguel Angel Zotto; sabato e domenica il pubblico può assistere al visual dinner show “Malabares”, che è la novità assoluta di questo autunno 2021. Il menù proposto a cena si ispira alla cucina argentina, con alcuni classici come le empanadas, le mollejas salteadas e il Bife de Chorizo, ma anche alcune rivisitazioni come i piatti di tartare. Principalmente carne dunque ma anche piatti vegetariani e soprattutto una cantina curata nel dettaglio con i migliori vini argentini.

El Porteño Prohibido – Via M. Melloni, 9, 20129, Milano. Per info e prenotazioni 0225062491

La prima Casa del tango d’Europa

2. Spirit De Milan

Da martedì a domenica non ci si annoia mai allo Spirit De Milan, lo spazio di 1500 metri quadrati ricavato in un fabbrica di cristalleria nel quartiere Bovisa di Milano. Ideato dalla società Klaxon srl, ideatrice anche del festival SWING’N’MILAN, il locale coinvolge il pubblico in un ambiente gioioso e suggestivo all'insegna della musica dal vivo e della buona cucina che comprende i piatti della tradizione milanese. L'offerta di intrattenimento cambia invece ogni settimana e di sera in sera. Il martedì è l'appuntamento fisso settimanale con "CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0". Si passa poi dai concerti di musica latina alle canzoni dell'osteria fino all'appuntamento del sabato con “Holy Swing Night” e la domenica, da ora di pranzo, con una selezione jazz. Inoltre Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale a cui potersi tesserare per riduzioni sulle serate e inviti esclusivi.

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59, 20157, Milano Per info e prenotazioni +393667215569

Lo spazio industrial dello Spirit de Milan

3. Apollo Milano

Si mangia, si beve e si balla all'Apollo Milano, l'iconico cocktail bar, bistrot & club dei Navigli di Milano. Ormai il locale di via Giosuè Borsi 9 si conferma come punto di riferimento del mondo della musica, dell'arte e del cibo. La cucina dell’Apollo è seguita dal giovane chef pugliese Gennaro Balice che propone un menù di contaminazione tra tradizione e innovazione mediterranea a tavola. Per chi cerca un locale dove poter trovare tutto, capita nel luogo giusto perché all'Apollo Milano si alternano serata di clubbing, live show, talk show e molto altro ancora.

Apollo Milano – Via Giosuè Borsi 9, Milano. Per info e prenotazioni 0238260176

La sala dell’Apollo Milano

4. Blue Note Milano

Benvenuti nel tempio della musica Jazz a Milano. Il Blue Note è uno storico club del jazz e ristorante dove si sono esibiti alcuni dei nomi più autorevoli del mondo del jazz. Gemellato con insieme l'iconico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, il locale propone ancora una fitta programmazione di concerti e spettacoli dal martedì alla domenica. Ogni giorno viene proposto un doppio spettacolo, alle 21 e alle 23, mentre la domenica è previsto uno spettacolo unico serale alle ore 21. Per completare l'esperienza unica al Blue Note Milano, si può scegliere di cenare mentre si assiste allo spettacolo. Il menù proposto si basa sulla cucina “Cajun” di New Orleans, patria del jazz.

Blue Note Milano – Via Pietro Borsieri, 37, 20159. Per info e acquisti 02.69016888

JAZZMI 2021 Joey Alexander – 30/10/21 (by Angela Bartolo)

5. La Balera Dell'Ortica

Preparatevi a entrare in una vera e propria balera ma a Milano. Dagli stessi proprietari di Sala Venezia che purtroppo ha siglato il suo capitolo finale, nasce La Balera Dell'Ortica dove “Se hai dimenticato il sorriso a casa, stai tranquillo: ne troverai uno qui”, si legge sul loro sito. Si tratta di un ex dopolavoro ferroviario che la famiglia di Antonio Di Furia, con la moglie e le figlie, ha trasformato nella sua casa, calda, accogliente e divertente, che comprende una trattoria, la bocciofila e il bar, e la sala da ballo aperta d'estate. Si mangia, si balla e si ascolta musica alla Balera Dell'Ortica, ma soprattutto ci si diverte molto. Apprezzata anche da molti Vip nostrani, come Barbara D'Urso e Maurizio Cattelan, l'originale locale è aperto dal martedì alla domenica. Il menù propone una cucina italiana casalinga e di qualità che trova la massima espressione nello gnocco fritto del giovedì, le polpette di Mamma Rita il martedì e tutte le sere arrosticini abruzzesi a volontà.

La Balera Dell'Ortica– Via G. A. Amadeo 78, Milano, 20133 Info e prenotazioni 027012 8680