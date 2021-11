Il giardino di Orietta Berti: un paesaggio incantato tra alberi e romantiche sculture Orietta Berti sarà il nuovo coach di The Voice Senior 2021 e nell’attesa di assistere al suo debutto nel programma, scopriamo dove vive la nota cantante e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Il 2021 è sicuramente l'anno di Orietta Berti, dopo Sanremo 2021 e il successo estivo del brano "Mille" cantato con Fedez e Achille Lauro, la nota cantante sarà uno dei coach di The Voice Senior 2021. La prima puntata del programma, condotto da Antonella Clerici, andrà in onda il 26 novembre 2021 e accanto a Orietta Berti, che ha sostituito Albano e Jasmine Carrisi, ci saranno Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Nell'attesa di assistere al debutto della cantante italiana a The Voice Senior, scopriamo dove vive e com'è fatta la sua casa.

Orietta Berti nella sua casa

Dove vive Orietta Berti

Orietta Berti è molto attiva sui social. La coach di The Voice Senior 2021 pubblica spesso immagini e video dall'interno della sua casa. Così abbiamo appreso che la nuova coach di The Voice Senior 2021 vive in una casa circondata da un grande giardino con alberi giganteschi, un prato rigoglioso dove gioca il suo cane e in cui lei si può dedicare alla bellezza della natura.

Il giardino della casa di Orietta Berti

Vasi romantici e grandi sculture decorano questo luogo che la stessa Orietta Berti definisce un "paesaggio incantato..La Natura è meravigliosa e le emozioni che trasmette sono vitali per ognuno di noi. Occorre rispettarla perché la salute della nostra terra madre è la nostra saluta".

Gli alberi nel giardino di Orietta Berti

Com'è fatta la casa di Orietta Berti

Orietta Berti è sempre stata molto discreta nell'esternare dettagli sulla sua vita privata. La nota cantante condivide con i suoi follower molti contenuti ma senza svelare troppo la sua intimità. Non sono tante le immagini che riprendono gli interni della sua casa ma da alcune foto e video condivise possiamo rilevare che la nuova coach di The Voice Senior ama l'arredamento antico e gli oggetti di ceramica che decorano gli ambienti.

Orietta Berti davanti alla libreria della sua casa

Circondata da un meraviglioso giardino, la casa di Orietta Berti è caratterizzato da ambienti decorati con oggetti a tema floreale. La natura torna dunque anche negli interni di vita della nota cantante. Completano l'arredamento quadri e sculture antiche che offrono alla casa di Orietta Berti un'atmosfera elegante.