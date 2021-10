La casa di Alessandra Amoroso: una villetta da ragazza della porta accanto Nessun arredo eccentrico né oggetti sfarzosi nella casa di Alessandra Amoroso ma solo divani comodi, tonalità tenui e stile minimal. La cantante di Lecce ha da poco pubblicato il suo ultimo album “Tutto accade” e nell’attesa di vederla in concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2022, vi mostriamo alcuni particolari della sua villetta che permetteranno di conoscerla meglio.

A cura di Clara Salzano

La casa di Alessandra Amoroso – Foto da Instagram

Divani comodi, tonalità tenue e arredamento minimal caratterizzano la casa di Alessandra Amoroso. La cantante, fresca del nuovo album di inediti "Tutto accade" pubblicato il 22 ottobre 2021, non ha mai nascosto di essere una donna semplice e genuina e la sua abitazione è l'emblema della sua personalità. Nell'attesa del suo prossimo concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2022, vi mostriamo alcuni particolari della casa di Alessandra Amoroso che permetteranno di conoscerla meglio.

Alessandra Amoroso nel suo salotto di casa – Foto da Instagram

Alessandra Amoroso vive in una villetta indipendente

Il 22 ottobre 2021 è uscito l'ultimo album "Tutto accade" di Alessandra Amoroso, un disco di inediti che arriva dopo dodici anni dall'ultimo. La cantante di Lecce nei nuovi quattordici brani si racconta libera, indipendente e soprattutto con il sorriso, come rivela in molte immagini che la ritraggono nella sua casa, una villetta probabilmente alle porte di Roma.

Alessandra Amoroso in casa – Foto da Instagram

Dai post condivisi su Instagram si nota che la cantante leccese vive in un'abitazione indipendente, su più livelli e circondata da un ampio giardino. Ama dunque la tranquillità ed il silenzio Alessandra Amoroso che, sull'uscio della casa in mattoni rossi, potrebbe essere l'emblema della "ragazza della porta accanto".

La villetta in mattoni rossi dove abita Alessandra Moroso– Foto da Instagram

Interni minimal e colori tenui per la casa di Alessandra Amoroso

Un grande divano ad L, pareti in mattoni a vista e arredamento semplice caratterizzano il salotto al piano terra della casa di Alessandra Amoroso. La cantante leccese ama la comodità e l'essenzialità e queste peculiarità sono evidenti anche nella sua abitazione. Mobili bassi, scritte, foto e altri ricordi, probabilmente dei suoi viaggi, decorano le pareti della sua casa in cui ama spesso mostrarsi con outfit sempre differenti che lasciano intravedere una donna sicura di sé, che non si prende troppo sul serio e sempre con il sorriso.