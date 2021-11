La casa di Alessia Marcuzzi: foto di Merilyn Monroe e una grande terrazza panoramica Alessia Marcuzzi pubblica spesso immagini e video della sua quotidianità sui social che rivelano molto della sua vita. Vi riveliamo una serie di dettagli della casa in cui vive, dai ritratti alle pareti agli arredi di design.

A cura di Clara Salzano

Alessia Marcuzzi nel suo salotto di casa con alle spalle la foto di Marilyn Monroe

La nota showgirl Alessia Marcuzzi pubblica spesso immagini e video della sua quotidianità sui social che rivelano dettagli della sua vita, dalla casa in cui abita agli eventi che organizza. Di recente hanno fatto molta notizia alcuni segreti rivelati dalla conduttrice sulla sua sessualità ma attraverso i social si riescono a comprende anche tante altri dettagli sulla vita di Alessia Marcuzzi che sicuramente interesseranno gli oltre 5 milioni di Follower su Instagram. La famosa presentatrice tv vive infatti a Roma in una casa molto femminile, con tanti riferimenti ad icone del passato, arredi moderni e una terrazza con vista panoramica.

Alessia Marcuzzi con il compagno nel salotto della casa a Roma

La terrazza panoramica per le feste di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha compiuto di recente 49 anni e per l'occasione ha organizzato una grande festa a tema con gli amici a casa propria. È stata questa l'occasione per scoprire una serie di dettagli curiosi della casa della nota show girl. Innanzitutto c'è una grande terrazza su cui si aprono vari ambienti della casa romana di Alessia Marcuzzi, è proprio qui che la presentatrice organizza feste ed eventi con la famiglia o gli amici.

Alessia Marcuzzi in verticale davanti alla terrazza panoramica della sua casa

Alessia Marcuzzi è sempre stata una donna molto dinamica, ne è la testimonianza il programma Colpo di Fulmine in cui correva per le strade delle città per fare da cupido tra i passanti. Non stupisce dunque che ci sia una palestra in casa e precisamente in una porzione della grande terrazza che circonda parte dell'abitazione e che la show girl mostra in molti suoi post.

Leggi anche La casa del Grande Fratello Vip 6 è accessibile ma non inclusiva: un esperto ci spiega perché

La palestra fuori la terrazza della casa di Alessia Marcuzzi

Le icone femminili nella casa di Alessia Marcuzzi

Dalle foto di Marilyn Monroe ai quadri di Brigitte Bardot, ci sono molti riferimenti femminili nella casa di Alessia Marcuzzi a Roma. La nota showgirl non ha mai nascosto di essere una donna sensuale e sensibile, come appunto le icone femminili ritratte sulle pareti della sua abitazione, come la foto di Marilyn nel salotto e il ritratto di BB nella camera da letto.

Il ritratto di Brigitte Bardot sul letto della camera matrimoniale di Alessia Marcuzzi

Sono infatti numerosi post in cui la conduttrice tv rivela la sua skin care o si mostra ironica nei video in bagno e in altre stanze della casa in cui è possibile scorgere vari dettagli curiosi sulla sua vita.

Arredi di design e colori tenui caratterizzano gli spazi interni della casa di Alessia Marcuzzi che, oltre le numerose opere d'arte femminili, accoglie gli ospiti in un salotto con morbidi divani di pelle e un grande tappeto beige.

Lampade scultoree arricchiscono l'ampio ambiente living dove Alessia Marcuzzi si riunisce con gli amici e la famiglia, per veste o serate gioco, documentando tutto assiduamente sui suoi social dove continua a coltivare un ottimo rapporto con i fan che dimostrano di apprezzare la casa e la vita della nota showgirl.