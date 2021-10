La casa di Diletta Leotta da 12.000 euro al mq con divani a forma bocca e vista mozzafiato Diletta Leotta, regina del calcio su DAZN, ha di recente acquistato una nuova casa che sembra magnifica. Si tratta di un appartamento con vista mozzafiato sullo skyline di Milano e arredato con alcune icone del design internazionale. Dal divano Bocca di Gufram al terrazzo vertiginoso, ecco alcuni dettagli curiosi dell’abitazione della nota show girl.

A cura di Clara Salzano

Diletta Leotta nella sua casa di Milano – Courtesy @dilettaleotta

Volto indiscusso del calcio e della tv italiana, Diletta Leotta è tra le donne più chiacchierate del momento. Archiviata la storia con l'attore turco Can Yaman, la regina del calcio su DAZN ha recentemente comunicato di aver acquistato una nuova casa a Milano e, a vedere dalle immagini condivise sui social, è magnifica. Si tratta di un appartamento con vista mozzafiato sullo skyline di Porta Nuova e arredato con le icone del design internazionale. Dal divano Bocca di Gufram al terrazzo vertiginoso, ecco alcuni dettagli che forse non avete notato della casa di Diletta Leotta.

La casa di Diletta Leotta da 12.000 euro a metro quadro

Attraverso le foto condivise su Instagram da Diletta Leotta abbiamo provato a scoprire dove abbia scelto di vivere la famosa presentatrice di DAZN. Sappiamo che il volto femminile del calcio italiano ha acquistato di recente casa a Milano e dai suoi post non è passata inosservata la vista mozzafiato dal terrazzo della sua residenza. La nuova casa è più grande rispetto al pied-à-terre che aveva fatto ristrutturare dall'Arch. Alberto Vanin nel programma Case da Vip e gode di un meraviglioso terrazzo ricco di piante e comodi arredi. La vista dalla casa è indubbiamente rivolta verso una delle zone più in fermento di Milano, Porta Nuova, con i suoi grattacieli di BNP Paribas e Torre Solaria, all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione. In base alla vista dalla casa di Diletta Leotta abbiamo individuato la possibile posizione del suo meraviglioso appartamento in un attico di Giardini d’Inverno. Si tratta di un complesso di tre edifici, alle spalle di via Melchiorre Gioia e della nuova sede di Versace e dell'Inter a Milano, che si estende per quindici piani fuori terra. Ci sono solo 95 esclusivi appartamenti in Giardini d'Inverno con serre in quota, che offrono un'estensione delle abitazioni, e una piscina sul tetto. Abbiamo chiamato all'ufficio commerciale del complesso residenziale che ci ha informato circa il prezzo di un trilocale al 12° piano da circa 12.000 euro al metro quadro.

Diletta Leotta con le amiche sul terrazzo della sua casa a Milano

Divano Bocca e design firmato per la casa di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha più volte sottolineato il suo desiderio di comodità e calore in casa. La nota show girl dismette volentieri gli abiti da conduttrice tv alla moda per indossare comode tute e altri vestiti sportivi. Non a caso la nuova casa a Milano è dotata di palestra e sono varie le zone dell'appartamento che si prestano per sessioni di fitness, yoga o pilates, dal salotto al terrazzo, dove Diletta Leotta si allena, come dimostra in numerosi video e foto condivisi sui social. Non passano dunque inosservate le scelte di arredamento per la casa fatte dalla famosa presentatrice di DAZN come il divano Bocca di Gufram da 6.400 euro posizionato nel suo salotto che spicca sul pavimento in parquet e le pareti chiare che caratterizzano l'intera abitazione di Diletta Leotta.