La casa di Mara Venier: lampade a forma di corno, un finto maggiordomo e panorama mozzafiato su Roma Mara Venier è l’indiscussa Signora della Domenica con il programma Domenica In che ogni settimana conquista milioni di italiani, gli stessi che seguono sempre con grande curiosità la vita della conduttrice tv. Scopriamo dove abita e quali sono i dettagli più curiosi della sua casa.

A cura di Clara Salzano

Mara Venier nella sua casa di Roma con vista sull’Altare della Patria di Piazza Venezia

Mara Venier è la regina indiscussa della domenica pomeriggio. La "Signora della Domenica", come viene spesso definita, si conferma una delle conduttrici della tv italiana di maggiore successo grazie al programma Domenica In su Rai 1, che ha condotto dagli anni Novanta per tredici stagioni e che ancora oggi la vede protagonista. Sono sempre numerosi gli ascolti dei suoi interventi e sono tanti gli italiani che si confermano grandi fan di Mara Venier. Anche sui social la nota conduttrice tv ha molto seguito, con oltre due milioni di follower su Instagram, ecco perché vi sveliamo alcuni dettagli della sua casa di Roma che forse non tutti hanno mai notato.

Mara Venier mentre prende un caffè nella sua casa di Roma. Alle sue spalle numerosi ricordi e fotografie

Mara Venier racconta spesso la sua quotidianità sui social. La nota conduttrice tv non nasconde di amare la vita familiare negli spazi domestici. Spesso è il marito Nicola Cerraro a testimoniare la vita semplice che la nota showgirl conduce, nonostante la fama. È stato possibile così individuare una serie di particolari curiosi della casa di Mara Venier, dagli oggetti superstiziosi agli arredi più originali.

Mara Venier con il marito Nicola Cararro nel salotto della casa di Roma

Dove abita Mara Venier: la casa con terrazza panoramica

Nata a Venezia e cresciuta a Mestre, Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è ormai romana d'adozione da tantissimi anni. La sua casa di Roma è un meraviglioso appartamento che spesso vediamo nei video e nelle immagini condivise dalla nota conduttrice tv. La casa gode di grandi spazi luminosi con un doppio salone accogliente e arredi confortevoli. Poster di Marilyn, vasi di Venini e tante fotografie e ricordi della vita di Mara Venier arredano gli ambienti della casa che ruotano attorno ad una grande terrazza panoramica.

Leggi anche Nella casa di Chiara Biasi: lampade disegnate da Le Corbusier e bauli Louis Vuitton

Mara Venier e il marito Nicola Carraro sul terrazzo della casa di Roma

Il terrazzo con vista mozzafiato sul centro di Roma e i suoi monumenti è l'elemento più caratteristico della casa di Mara Venier. La nota conduttrice non ha mai nascosto il suo amore e legame con Roma e poter godere di un ampio terrazzo con vista sull'Altare della Patria, i Fori Imperiali e i tetti della città è un privilegio di pochi che Mara Venier dimostra di apprezzare.

Mara Venier sul suo terrazzo panoramico lo scorso anno, quando fu costretta con le stampelle dopo una caduta

Finti maggiordomi e arredi portafortuna nella casa di Mara Venier

Attraverso i post e i video condivisi dalla nota conduttrice tv Mara Venier sui suoi social è stato possibile osservare una serie di dettagli originali presenti nella casa di Roma. La Signora della Domenica ha all'ingresso un curioso manichino vestito da maggiordomo a grandezza naturale che accoglie gli ospiti con un simpatico naso da clown, la corona e un enorme corno portafortuna.

Il finto maggiordomo all’ingresso della casa di Mara Venier

Sono numerosi gli elementi portafortuna all'interno della casa di Mara Venier, oltre l'originale maggiordomo all'ingresso, la nota conduttrice tv possiede anche una lampada a forma di corno portafortuna, che sembra essere un simbolo ricorrente nell'abitazione. Tante inoltre sono le immagini, le fotografie del passato di Mara Venier che decorano la casa e testimoniano la sua vita piena e ricca di successi.