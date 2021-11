La casa di Vanessa Incontrada: icone del design e una Vespa Special per la conduttrice di Zelig Vanessa Incontrada torna a condurre Zelig insieme a Claudio Bisio per i 25 anni del programma e in tale occasione andiamo a scoprire dove vive l’attrice e presentatrice spagnola e alcuni dettagli curiosi della sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio di nuovo insieme sul palco di Zelig per celebrare i 25 anni di uno dei programmi comici più divertenti di sempre. Andrà in onda per tre prime serate a partire dal 18 novembre 2021 e nell'attesa di ridere con i comici della squadra di Zelig, andiamo a scoprire dove vive l'attrice e presentatrice spagnola e alcuni dettagli curiosi della casa di Vanessa Incontrada, dalle icone di design alla Vespa Special.

Vanessa incontrada nel suo salotto di casa con il cane Gina e Lolla. Sullo sfondo la Lampada Parentesi di Flos

Le icone di design nella casa di Vanessa Incontrada

Sarà un tuffo nel passato rivedere Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sul palco del Teatro Arcimboldi a Milano da cui sarà trasmesso Zelig. C'è grande attesa per il loro ritorno e mentre assaporiamo le molte risate che riuscirà a raccogliere la consolidata coppia di presentatori, andiamo a curiosare nella casa di Vanessa Incontrada per scoprire che l'attrice e conduttrice spagnola ha un tenero cane di nome Gina, ama le tinte chiare e possiede una bellissima Vespa Special blu.

Vanessa Incontrada con il marito Rossano Laurini e il figlio nel proprio salotto di casa mentre leggono il libro della conduttrice tv

Arredamento confortevole, una grande libreria e ampie vetrate caratterizzano il salotto della casa di Vanessa Incontrada che mostra, accanto al divano, una delle lampade più iconiche del design. Si tratta della lampada Parentesi progettata da Achille Castiglioni e Pio Manzù nel 1971 per Flos che ha la particolarità di essere caratterizzato da un corpo illuminante che scorre verticalmente su un cavo di acciaio teso tra pavimento e soffitto. Si tratta di una lampada capace di adattarsi a qualsiasi casa e arredamento, elegante e sofisticata in ogni occasione, al costo di 320 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni e Fedez: in casa tappeti di Virgil Abloh e carta da parati di design

La lampada Parentesi di Achille Castiglione e Pio Manzù per Flos

Una Vespa Special per Vanessa Incontrada

Tra le immagini condivise sui social non è passata inosservata la Vespa Special blu di Vanessa Incontrada. Lo storico veicolo, che la presentatrice di Zelig confessa di non aver mai dimenticato, è un tipico modello a faro rettangolare della Piaggio. Non sappiamo se la Vespa sia presente nella casa in cui vive attualmente l'attrice ma la foto pubblicata sembra essere proprio di un garage o box domestico e ci piace pensare che l'attrice spagnola ami tornare appena possibile alla sua Vespa che "ti toglie i problemi", come canta un brano dei Lunapop.

La Vespa Special di vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada non ha mai nascosto di essere una donna dinamica, amante delle due ruote. Anche la sua casa riesce a trasferire il carattere deciso e forte dell'attrice e presentatrice spagnola che si circonda di un ambiente familiare, una grande cucina dai toni pastello e tutto il relax necessario per ricaricare le energie in vista delle sfide future.