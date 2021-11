Migliori alberi di Natale artificiali del 2021: classifica e guida alla scelta Che Natale sarebbe, senza l’albero addobbato? Molte persone amano acquistare ogni anno un abete vero, che però va buttato dopo l’Epifania, un terribile spreco! Per questo vi consigliamo di comprarne uno sintetico. Vediamo come scegliere i migliori alberi di Natale artificiali, tra tutti quelli in commercio.

Che Natale sarebbe, senza l'albero? Manca poco all'inizio delle feste e, se non lo avete già fatto, è arrivato il momento di comprare il vostro albero di Natale. Molte persone amano acquistare ogni anno un abete vero, che però va buttato dopo l'Epifania, un terribile spreco! Per questo vi consigliamo di sceglierne uno artificiale, ovviamente di qualità.

Acquistando un albero di Natale finto, potrete riutilizzarlo ogni Natale per molti anni; inoltre, può essere davvero molto simile ad un albero vero, notare la differenza è sempre più difficile. Ma come scegliere i migliori alberi di Natale artificiali, tra tutti quelli in commercio? Le proposte, infatti, sono davvero tante: ci sono quelli slim, ideali per chi ha poco spazio, quelli di lusso, quelli già addobbati, gli alberi di Natale artificiali innevati, senza contare quelli colorati. Qualunque sia la scelta, più o meno tradizionale, l'importante è che siano realizzati in PVC o polietilene di qualità, morbidi e capaci di conferire all'albero un effetto real touch.

Toccare con mano rende indubbiamente le cose più semplici, ma i negozi fisici spesso hanno una scelta limitata di prodotti, che per giunta sono molto costosi. Online, invece, ci sono e-commerce che offrono una vastissima selezione di alberi di Natale finti di ogni tipo e fascia di prezzo, economici o di fascia alta, dove sicuramente troverete quello che fa per voi. Per assicurarvi che sia davvero come appare in foto, basta leggere attentamente la descrizione del prodotto e, sopratutto, le recensioni.

Vediamo nei dettagli quali sono i migliori alberi di Natale artificiali e come sceglierli.

I 10 migliori alberi di Natale artificiali di qualità

Di seguito abbiamo stilato una classifica contenente i migliori alberi di Natale artificiali di qualità, selezionati tra quelli più venduti e meglio recensiti su Amazon. Per la nostra scelta abbiamo tenuto conto delle dimensioni, inserendo sia quelli più alti e voluminosi che quelli slim, dei materiali, prediligendo quelli in PVC e in polietilene, che concedono un effetto real touch, e, ovviamente del prezzo, economici e di fascia alta, compresi quelli di lusso già addobbati che, ovviamente, hanno un costo più elevato.

Infine, abbiamo inserito quelli più in voga negli ultimi tempi, come gli alberi di Natale innevati e quelli colorati, ideali per chi preferisce alberi meno tradizionali.

1. Albero di Natale artificiale di lusso BBQ Sport

Chi cerca un albero di Natale artificiale che non solo sia di qualità ma anche di lusso, suggeriamo questo di BBQ Sport che si contraddistingue per la chioma folta e rigogliosa. L'effetto assolutamente realistico che concede è dovuto al processo di pressofusione impiegato per realizzarlo, un metodo che, grazie alla particolare lavorazione degli aghi che risultano leggermente curvi e non perfettamente simmetrici, gli conferisce un aspetto naturale.

I numerosi rami, inoltre, sono stati disposti in modo tale da riempire l'intero albero e da permettere di abbellirli con diverse decorazioni, senza creare problemi di spazio. Infine, grazie alla presenza di aghi in PVC disposti sul tronco e sulle estremità dei rami, questo albero di Natale appare ancora più folto e pieno.

È realizzato con materiali ignifughi, risulta molto facile da montare e da smontare e, ovviamente, non perde aghi.

Caratteristiche:

Altezza: 180 cm

Realizzato attraverso il processo di pressofusione

Effetto molto naturale e realistico

Non perde aghi

2. Albero di Natale artificiale di lusso già addobbato Busybee

Un'ottima soluzione per tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo albero venduto già con tutto ciò che occorre per decorarlo è questo albero di Natale artificiale di lusso già addobbato di Busybee.

Realizzato in PVC atossico e alto ben 2,1 metri, questo prodotto si caratterizza per la presenza di aghi fedelmente riprodotti e realizzati in modo tale da restare per anni con la forma e del colore originario, in modo tale da permettere un utilizzo duraturo nel corso degli anni. Il colore bianco lo rende simile ad un albero di Natale vero completamente innevato, una caratteristica che dona anche un tocco di raffinatezza al soggiorno o a qualsiasi ambiente domestico nel quale si desidera posizionarlo.

Insieme all'albero di Natale, come detto in precedenza, arrivano ben 135 addobbi utili per decorarlo (tra palline a forma di fiocchi di neve, simpatici gufi, stelle, puntale e tanto altro) e 2 set di luci LED per illuminarlo attraverso una delicata luce bianca e calda. Il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo.

Caratteristiche:

Altezza: 2,1 metri

Realizzato in PVC atossico con solida base in metallo

Facile da montare

Sono compresi 135 addobbi e 2 set di luci LED

3. Albero di Natale artificiale innevato FairyTrees

Chi, invece, preferisce un modello meno tradizionale e più moderno, può orientare la scelta verso questo albero di Natale innevato di FairyTrees, un albero artificiale ma realizzato traendo ispirazione da un pino vero. I rami sono arricchiti da pigne fedelmente riprodotte e dalla presenza di micro-perle bianche e argentate che riproducono l'effetto della neve sugli aghi in modo realistico. Le stesse micro-perle, inoltre, illuminate dalle luci, creano un effetto scenico davvero sorprendente.

I materiali utilizzati per realizzare questo albero di Natale, metallo e PVC, sono di elevata qualità e, ovviamente, non nocivi, atossici e sicuri. Si monta in soli 30 minuti assemblando semplicemente le tre parti che lo compongono.

Caratteristiche:

Altezza: 180 cm

Realizzato a mano in Europa seguendo alti standard qualitativi

Rami con aghi di pino sintetici innevati

Materiali: metallo e PVC

4. Albero di Natale artificiale real touch XONE

Gli Alberi di Natale sintetici più gettonati sono sicuramente quelli che non solo alla vista ma anche al tatto concedono un effetto molto realistico. Tra quelli più venduti e meglio recensiti su Amazon c'è l'albero di Natale artificiale real touch di XONE, realizzato in PVC e PE, due materiali che lo fanno apparire come se fosse un vero pino.

La chioma dell'albero risulta molto fitta, priva di antiestetici buchi e caratterizzata da un colore verde vivo e luminoso che ottimizza l'effetto realistico. Si tratta di un albero di Natale artificiale che non perde aghi e che, di conseguenza, resta sempre folto e non sporca.

Alla base è presente un piedistallo con quattro piedini rivestiti con gommini anti-scivolo, utili per evitare che si sposti o che il pavimento venga accidentalmente graffiato. È composto da ben 1220 rami.

Caratteristiche:

Altezza: 210 cm

Effetto real touch

Realizzato in PVC e PE di alta qualità

Apertura facilitata ad ombrello

5. Albero di Natale artificiale slim HOMCOM

L'albero di Natale artificiale slim di HOMCOM è la soluzione ideale per chi ha poco spazio in casa ma non vuole rinunciare ad un modello comunque alto e folto. Si tratta di un albero realizzato in PVC ecologico resistente, robusto ma leggero, dotato di 631 rami che permettono di addobbarlo con diverse luci e decorazioni.

Trattandosi di un albero slim, dal diametro ristretto, è possibile posizionarlo in qualsiasi ambiente domestico senza creare ingombro. Presenta una solida base in metallo con quattro piedini che lo rende molto stabile e risulta molto facile da montare e smontare. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche:

Altezza: 210 cm

Realizzato in PVC ecologico robusto ma leggero

Facile e veloce da montare

6. Albero di Natale artificiale colorato Dream Loom

Chi preferisce un albero di Natale non tradizionale e sicuramente originale può acquistare questo modello con rami colorati di Dream Loom. Caratterizzato da un colore rosa che gli conferisce indubbiamente un aspetto originale, questo albero di Natale è composto da aghi realizzati in PVC ignifugo di qualità, che li rende morbidi al tatto, e 300 rami.

L'albero è formato da tre sezioni, facili da montare e da smontare, e da un supporto in metallo costituito da quattro piedi che lo rendono molto stabile sul pavimento.

Si tratta di un prodotto che, dato il colore particolare, si contraddistingue indubbiamente da tutti quelli precedentemente descritti ma è ugualmente folto e ricco di aghi, due caratteristiche che gli conferiscono ugualmente un aspetto realistico.

Caratteristiche:

Altezza: 120 cm

Realizzato in PVC ignifugo

Aghi morbidi

7. Albero di Natale artificiale economico Galileo Casa

Un Albero di Natale sintetico economico ma di qualità è questo modello proposto da Galileo Casa che, nonostante il prezzo contenuto, appare folto, pieno e concede un effetto realistico dall'alto impatto scenografico. Realizzato in PVC di qualità e composto da ben 500 rami, questo albero di Natale è dotato di una solida base in metallo verde con quattro piedini e si caratterizza per la facilità di montaggio. Nonostante sia molto voluminoso, inoltre, risulta leggero (pesa 3.9 kg) e non ingombrante (misura 90 cm L x 90 cm P x 180 cm H), caratteristica che permette di posizionarlo in qualsiasi ambiente domestico senza creare problemi di spazio.

Il colore verde degli aghi, infine, risulta molto naturale.

Caratteristiche:

Altezza: 180 cm

Realizzato in PVC

Non ingombrante

Economico

8. Albero di Natale artificiale folto e realistico Rotex

Tra gli alberi di Natale più folti e realistici disponibili su Amazon c'è questo modello di Rotex, realizzato in PVC anallergico, morbido e che dona un effetto real touch al tatto. Composto da rami orientabili che permettono di disporli secondo il proprio gusto personale, l'albero di Natale di Rotex è composto da materiali robusti e resistenti, soprattutto per quanto riguarda la struttura centrale in metallo e la base che lo rende stabile sul pavimento.

La struttura centrale, inoltre, è ricoperta con aghi di pino per ottimizzare l'effetto realistico e per rendere la chioma ancora più folta.

Caratteristiche:

Altezza: 2,1 metri

Realizzato in PVC anallergico effetto real touch

Provvisto di robusta struttura metallica centrale

Rami orientabili

9. Albero di Natale artificiale in polietilene BOP

L'albero di Natale artificiale in polietilene di BOP è un prodotto di fascia alta e, di conseguenza, dal prezzo leggermente elevato. Si tratta di un albero dall'effetto realistico non solo visivo ma anche al tatto (real touch), dotato di aghi interamente realizzati in polietilene per quanto riguarda l'esterno, in PVC per quanto riguarda l'interno, e colorati attraverso due tonalità di verde che conferiscono un aspetto ancora più naturale. La chioma appare, quindi, folta e densa.

Un'altra caratteristica di questo albero è la presenza di ben 1451 rami che non solo lo fanno apparire pieno e privo di buchi, ma che arrivano anche a coprire quasi interamente la base. I rami, inoltre, già attaccati al tronco dell'albero, rendono l'apertura e la chiusura più veloce e facile.

La base in metallo dotata di quattro piedini antiscivolo lo rendono stabile. In dotazione, infine, arriva anche una comoda borsa per riporlo ordinatamente.

Caratteristiche:

Altezza: 210 cm

Realizzato in polietilene

Solida base composta da un piedistallo in metallo con piedini antiscivolo.

Effetto realistico real touch

10. Albero di Natale artificiale Flora

Concludiamo la nostra classifica con l'albero di Natale artificiale innevato di Flora, un modello dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Nonostante il costo contenuto, infatti, questo albero di Natale è realizzato in PVC di qualità, ha una chioma fitta, piena e priva di buchi e si caratterizza per la presenza di 230 rami innevati che lo rendono d'impatto ed elegante.

Molto simile ad un albero vero e dal grande effetto realistico, trattandosi di un albero slim si rivela la soluzione ideale anche per chi ha poco spazio in casa. Misura, infatti, 30 cm x 30 cm x 120 cm, e pesa solo 10 kg.

Resta stabile sul pavimento grazie alla robusta base composta da quattro piedini.

Caratteristiche:

Altezza: 120 cm

Realizzato in PVC

Non ingombra ed è leggero

Solida base con quattro piedini

Tipologie di alberi di Natale artificiali

Gli alberi finti non sono tutti uguali, anzi, ne esistono tantissime tipologie, che ben si adattano a tutti i gusti e le esigenze. I più belli sono quelli di lusso e simil-veri, folti, realistici, realizzati in polietilene, con tantissimi rami spioventi a effetto real touch, morbido al tatto, che ricorda la sensazione che si prova quando si toccano gli aghi dei veri abeti. Di solito gli alberi luxury sono anche molto alti, larghi e folti, poco adatti a piccoli appartamenti. Ovviamente, il prezzo è elevato.

Se non avete molto spazio in casa, o se semplicemente non vi piacciono gli alberi ingombranti, vi suggeriamo di scegliere quelli slim, con una circonferenza minore rispetto a quelli tradizionali, alti e slanciati, perfetti per essere posizionati in stanze piccole o negli angoli. Attenzione però al numero dei rami: proprio perché l'albero è già "sottile" non deve essere poco folto, anzi, deve avere molti rami per non sembrare misero! Se il problema è l'altezza, magari perché vivete in una mansarda, comprate un albero non più alto di due metri, per lasciare spazio al puntale.

Un tipo di albero di Natale molto gettonato ultimamente è quello innevato. Alcuni tipi hanno solo pochi spruzzi di neve qua e là sui rami, altri invece sono floccati, ciò ricoperti di uno spesso strato di neve finta, che li rende simili a veri abeti dopo una nevicata nel bosco. Anche in questo caso la qualità è fondamentale, se non volete che il vostro pavimento si riempia di neve finta! Un'alternativa più economica sono gli alberi colorati di bianco, rosa o blu (ma non solo), che però sono palesemente finti.

Infine, un'altra tipologia molto in voga in questi anni è quella degli alberi di Natale artificiali di lusso già addobbati, perfetti per tutti coloro che amano le decorazioni natalizie ma non hanno troppo tempo a disposizione. Gli alberi di Natale già pronti, infatti, sono già provvisti di tutto ciò che occorre per addobbarli: alcuni, infatti, sono in vendita muniti non solo di puntale, neve finta e pigne, ma anche di luci e ghirlande.

Come scegliere i migliori alberi di Natale sintetici

Come abbiamo anticipato, avete due possibilità per trovare l'albero di Natale perfetto: andare nei negozi più forniti della vostra zone e toccare con mano i modelli esposti, oppure comprarli online, su siti affidabili, con un vasto assortimento e numerose recensioni. La prima soluzione è quello che fa per voi se proprio non riuscite a comprare nulla senza vederlo prima con i vostri occhi, ma è anche la scelta più costosa. Gli alberi di Natale di qualità sono molto costosi e solo online potete sperare di trovare qualche buona offerta. Per comprare online l'albero di Natale e non rimanere delusi, seguite questi semplici consigli:

rivolgetevi a un e-commerce conosciuto e sicuramente affidabile, ad esempio Amazon, che ha una ricchissima categoria dedicata agli alberi finti ;

; concentrate le vostre ricerche sulle categorie "Bestseller", "I più votati", "I più desiderati" e "I più regalati", dove troverete tutti gli alberi più venduti , quelli con il maggior numero di valutazioni positive, quelli inseriti più volte nelle liste desideri e i più acquistati come regalo. Se volete dare un'occhiata agli alberi di Natale di tendenza quest'anno, vi consigliamo di visitare la categoria "Nuove uscite";

, quelli con il maggior numero di valutazioni positive, quelli inseriti più volte nelle liste desideri e i più acquistati come regalo. Se volete dare un'occhiata agli alberi di Natale di tendenza quest'anno, vi consigliamo di visitare la categoria "Nuove uscite"; per rendere la ricerca ancora più mirata, filtrate i risultati in base alla fascia di prezzo, alla modalità di spedizione, alla marca e alle media delle recensioni;

in base alla fascia di prezzo, alla modalità di spedizione, alla marca e alle media delle recensioni; non basatevi solo sulla fotografia, che potrebbe non essere del tutto veritiera, ma leggete attentamente tutti i dettagli riportati nella scheda prodotto, in particolare l'altezza, la circonferenza e il numero di rami. Non dimenticate di leggere anche le recensioni degli utenti che hanno acquistato l'albero prima di voi, per capire se davvero vale la pena comprarlo;

riportati nella scheda prodotto, in particolare l'altezza, la circonferenza e il numero di rami. Non dimenticate di leggere anche le recensioni degli utenti che hanno acquistato l'albero prima di voi, per capire se davvero vale la pena comprarlo; dopo aver selezionato un buon numero di alberi, confrontate il rapporto qualità-prezzo , basandovi soprattutto sulle recensioni, e scegliete quello che fa per voi;

, basandovi soprattutto sulle recensioni, e scegliete quello che fa per voi; mettete il prodotto nel carrello e completate l'acquisto. Se non doveste rimanere soddisfatti dell'albero una volta arrivato a casa, potrete fare il reso.

Oltre a questi consigli riguardanti l'acquisto pratico dell'albero di Natale ci sono una serie di fattori da tenere in considerazione prima di comprarne uno che, se valutati con attenzione, aiutano a compiere la scelta giusta. I principali sono: i materiali, l'altezza, il diametro, il numero e tipologie dei di rami (a gancio, a ombrello o automontanti) e la base.

Materiali: PVC o polietilene?

I materiali utilizzati per realizzare gli alberi di Natale artificiali sono il PVC e il polietilene. Vediamo quali sono le caratteristiche principali di entrambi i materiali.

PVC: il PVC viene utilizzato per realizzare alberi di Natale artificiali più economici , nonostante si tratti comunque di un materiale molto resistente e che permette di utilizzare l'albero a lungo nel corso del tempo. Si tratta di un materiale termoplastico che si ottiene da sale e petrolio e che è ecosostenibile in quanto assolutamente riciclabile . Nonostante tutti questi vantaggi riguardanti soprattutto il prezzo e la robustezza del materiale, gli alberi di Natale sintetici in PVC hanno un aspetto meno naturale rispetto a quelli in polietilene e appaiono meno densi e folti .

il PVC viene utilizzato per realizzare alberi di Natale artificiali più , nonostante si tratti comunque di un materiale molto e che permette di utilizzare l'albero a lungo nel corso del tempo. Si tratta di un materiale termoplastico che si ottiene da sale e petrolio e che è in quanto assolutamente . Nonostante tutti questi vantaggi riguardanti soprattutto il prezzo e la robustezza del materiale, gli alberi di Natale sintetici in PVC hanno un rispetto a quelli in polietilene e appaiono e . Polietilene: il polietilene viene utilizzato per realizzare alberi di Natale finti di fascia alta e, di conseguenza, più costosi rispetto a quelli in PVC. Il polietilene, infatti, è un materiale plastico che richiede un processo di lavorazione lungo e complicato ma che permette di ottenere un albero di Natale molto realistico non solo alla vista ma anche al tatto, grazie all'effetto real touch che fa avvertire la sensazione di toccare veri aghi di pino. Nonostante si tratti del miglior materiale per realizzare alberi sintetici, l'acquisto di questi prodotti è spesso limitato dal prezzo perché, come detto, possono arrivare a costare anche più di 200 Euro. Un'ottima soluzione, se non si vuole spendere troppo ma non si vuole rinunciare ad un albero realistico, è quella di scegliere modelli realizzati in PVC misto a polietilene.

Altezza e diametro

Per quanto riguarda l'altezza dell'albero di Natale, in commercio ci sono modelli più o meno alti, da scegliere in base allo spazio disponibile. Le tipologie più gettonate sono quelle che riproducono gli alberi veri e, di conseguenza, quelli alti 160, 170 e 180 cm, ideali per chi ha un soggiorno di medie dimensioni. Chi, invece, ha ambienti più ampi, può scegliere un albero di Natale artificiale alto anche 200 cm,

Anche il diametro, proprio come l'altezza, è un fattore da tenere in considerazione prima di scegliere un albero perché se si ha un soggiorno non molto ampio è importante valutare l'acquisto di uno che non occupi troppo spazio. Sul mercato sono disponibili alberi di Natale artificiali slim, con un diametro che oscilla tra gli 80 e i 100 cm, e alberi più ingombranti con un diametro di ben 120 cm, ideali per chi ha spazio a disposizione e punta ad un effetto scenico sorprendente.

Numero e tipologie dei rami

Il numero di rami presenti su un albero di Natale artificiale determina quanto questo apparirà folto e realistico. Di conseguenza, più rami sono presenti più la chioma dell'albero appare piena, fitta e priva di buchi. Il suggerimento, quindi, è quello di sceglierne uno provvisto di più di 1000 rami ma, se non si vuole spendere troppo o se non si ha spazio a disposizione, in commercio è possibile trovare alberi anche con 300/400/500 rami che appaiono ugualmente folti anche se meno voluminosi

I rami, inoltre, possono essere di tre tipologie, ognuna delle quali influisce sulla velocità del montaggio. Ci sono, infatti, quelli a gancio che, appunto devono essere agganciati al tronco dell'albero, quelli a ombrello, già agganciati al tronco dell'albero e che devono essere semplicemente aperti, e quelli automontanti, che non solo sono già agganciati al tronco dell'albero, ma si aprono autonomamente una volta che lo stesso albero è stato montato. Tutto ciò che occorre fare è semplicemente dare forma alla punta del ramo.

I rami a ombrello e quelli automontanti permettono, quindi, di montare l'albero di Natale in meno tempo rispetto a quelli a gancio.

Base

L'ultimo fattore da tenere in considerazione prima di acquistare un albero di Natale artificiale è la base. È importante, infatti, che sia solida e robusta, due caratteristiche indispensabili per garantire stabilità all'albero. Il suggerimento è quello di scegliere una base in metallo con piedini antiscivolo e, nel caso in cui non fosse coperta interamente dai rami, di rivestirla con carte a tema natalizio o con tessuti decorati.

Caratteristiche degli alberi di Natale artificiali di qualità

Abbiamo visto a grandi linee come scegliere il migliore albero, vediamo ora nei dettagli quali sono le caratteristiche degli alberi sintetici di qualità:

materiale resistente e "real feel" . I rami degli alberi finti che sembrano veri sono realizzati in polietilene, un materiale che alla vista e al tatto ricorda gli aghi degli abeti veri. Il polietilene è però un materiale molto costoso e la maggior parte degli alberi economici sono realizzati in PVC. Se cercate un buon compromesso tra estetica e prezzo, vi consigliamo gli alberi con rami interni in PVC ed esterni in polietilene;

. I rami degli alberi finti che sembrano veri sono realizzati in polietilene, un materiale che alla vista e al tatto ricorda gli aghi degli abeti veri. Il polietilene è però un materiale molto costoso e la maggior parte degli alberi economici sono realizzati in PVC. Se cercate un buon compromesso tra estetica e prezzo, vi consigliamo gli alberi con rami interni in PVC ed esterni in polietilene; elevato numero dei rami . Più è alto il numero dei rami (o punte) riportato sulla confezione dell'albero o nella scheda prodotto, più l'albero è folto e quindi bello;

. Più è alto il numero dei rami (o punte) riportato sulla confezione dell'albero o nella scheda prodotto, più l'albero è folto e quindi bello; base stabile e nascosta. Soprattutto se l'albero è molto alto e largo, assicuratevi che la base sia ben salda. Inoltre, vi suggeriamo di scegliere alberi con base coperta dai rami, per un effetto più realistico.

Perché acquistare un albero di Natale artificiale?

Ormai gli alberi di Natale artificiali sono molto diffusi, eppure ci sono ancora persone scettiche, che preferiscono comprare un vero abete ogni anno. Perché, secondo noi, un albero finto è una scelta decisamente migliore? Innanzitutto, perché è rispettosa dell'ambiente, ma non solo per questo.

Ormai gli alberi finti, come abbiamo visto, non hanno nulla da invidiare a quelli veri. I prodotti di alta qualità sono addirittura così realistici da sembrare veri persino al tatto. Ovviamente, anche questa tipologia di albero ha degli svantaggi. Vediamo tutti i pro e contro da valutare nella scelta.

Vantaggi

Il primo, ben noto, vantaggio degli alberi finti è la durata : non dovrete comprare un albero nuovo ogni anno, sopratutto se scegliete un prodotto di qualità. Farete un favore all'ambiente e al vostro portafoglio!

: non dovrete comprare un albero nuovo ogni anno, sopratutto se scegliete un prodotto di qualità. Farete un favore all'ambiente e al vostro portafoglio! Gli alberi finti non sporcano come quelli veri, che perdono aghi continuamente.

come quelli veri, che perdono aghi continuamente. Sono facili da montare, smontare e conservare, in attesa del Natale successivo.

Svantaggi

Gli alberi finti purtroppo non profumano come quelli veri e, in alcuni casi, possono avere uno sgradevole odore di plastica.

come quelli veri e, in alcuni casi, possono avere uno sgradevole odore di plastica. Quando si rompono, vanno smaltiti correttamente , non basta abbandonarli vicino al cassonetto, bisogna seguire le normative previste dal proprio Comune di residenza.

, non basta abbandonarli vicino al cassonetto, bisogna seguire le normative previste dal proprio Comune di residenza. I più belli e realistici sono quasi sempre costosi.

Come addobbare l'albero sintetico

Gli alberi di Natale finti, oltre ai vantaggi che vi abbiamo elencato più su, hanno un altro aspetto positivo che non va sottovalutato: sono facili da addobbare. Essendo più resistenti di quelli naturali, potete appendere sui rami praticamente di tutto, dalle palline fragili, come quelle in vetro, ma anche decorazioni più pesanti, luci, decorazioni fai da te, come bastoncini di zucchero e biscotti allo zenzero.

Vi suggeriamo di dare uno sguardo agli addobbi di tendenza per il Natale 2020, tra cui spiccano le decorazioni natural chic, come pigne e tronchetti naturali, perfetti per dare all'albero artificiale un aspetto più "vero".

Gli alberi innevati sono molto belli anche solo con tanti fili di luci a illuminarli, mentre se avete optato per un albero economico, con pochi rami, per riempirlo e renderlo ugualmente bello, il segreto è utilizzare palline colorate di diverse misure e festoni.

Quanto costa un albero di Natale finto?

Il costo di un albero di Natale artificiale varia in base a diversi fattori: la qualità dei materiali utilizzati, le dimensioni, l'altezza, il numero di rami e, ovviamente, se si tratta di un albero di lusso o di uno già addobbato. I modelli più costosi sono indubbiamente quelli molto folti, simil-veri effetto real touch, realizzati in PVC, in polietilene o in PVC + polietilene, e alti fino a 2 metri hanno un prezzo che oscilla tra i 130 Euro e i 200 Euro, fino ad arrivare a un massimo di 250 Euro.

Gli alberi di Natale finti più economici, invece, sono generalmente quelli slim, non ingombranti, realizzati esclusivamente in PVC, alti massimo 180 cm e con un numero di rami inferiore rispetto a quelli di fascia alta: il costo, in questo caso, si aggira tra i 40 Euro e i 60/70 Euro.

Dove comprare l'albero di Natale artificiale

Nel periodo natalizio tantissimi negozi vendono alberi artificiali, non è quindi difficile trovarne uno. Eppure, comprare nei negozi fisici ha due grandi svantaggi: la scelta limitata, perché è impossibile per un negozio avere centinaia di modelli diversi, e il prezzo elevato.

Online è più facile trovare alberi di Natale scontatissimi, anche di qualità. Su Amazon, ad esempio, la categoria dedicata agli alberi è davvero enorme e ce ne sono per ogni esigenza: di lusso, economici, realistici, colorati, con neve, giganteschi, mini… insomma, è impossibile non trovare quello che fa al caso vostro.

Ricordatevi, però, di non fare scelte affrettate! Selezionate i prodotti più venduti e con il maggior numero di recensioni. Quest'ultime vanno lette accuratamente, per capire se l'albero è davvero bello come appare in foto. Molti utenti nelle recensioni inseriscono anche foto reali, basatevi soprattutto su quelle.