Regali di Natale per la casa: 15 idee originali I regali di Natale per la casa sono ottime soluzioni per far felici amici e parenti. Ecco quali sono le idee regalo disponibili su Amazon più sfiziose e originali, selezionate tra complementi d’arredo, oggetti utili e alternative economiche ma comunque d’effetto.

L'arrivo del Natale vuol dire anche l'inizio della corsa ai regali. Spesso non si hanno idee e si corre il rischio di acquistare i soliti doni dell'ultimo minuto. Quest'anno però vogliamo aiutarvi proponendovi una guida ai regali di Natale per la casa.

Tutti hanno un parente appassionato di design o un'amica che ha appena traslocato, per cui orientatevi verso delle idee regalo che diano un tocco in più alla loro casa. Ideali sia per lui che per lei, si tratta spesso di soluzioni sfiziose ma utili ed economiche che comprendono accessori, tessili e complementi d'arredo.

Ecco quindi per voi i più bei regali di Natale per la casa disponibili su Amazon fra originali e tradizionali.

1. Decanter

Se non avete idea di cosa regalare al vostro amico intenditore di vino, optate per il decanter di Smaier. È una caraffa in vetro in grado di contenere l'intera capacità di una bottiglia di vino. Dalle linee curve, il decanter è ottimo per versare il contenuto nel bicchiere senza sprecarlo. Spicca per il suo design moderno e capace di adattarsi a ogni tipo di arredamento, rendendo la tavola apparecchiata per il cenone natalizio ancora più elegante.

2. Il tagliere da formaggio

I vostri amici o parenti amano organizzare serate degustazioni? Allora questo tagliere da formaggio di StarBlue è proprio ciò che fa per loro. Realizzato in legno di quercia, si potranno disporre formaggi, frutta e salatini su questo ripiano ovale. È presente anche un cassettino dove riporre gli utensili in acciaio inossidabile per tagliare qualsiasi tipo di prodotto caseario. Una volta aperto il regalo, il vostro destinatario riuscirà già a immaginare le serate eleganti ad assaggiare deliziosi formaggi fra pochi intimi.

3. Bicchieri da degustazione

Questo set da 2 bicchieri di Thumbs Up è un'idea regalo unica ed elegante. Ideati per assomigliare a un diamante, sono perfetti per gli intenditori di liquori poiché intensifica il sapore degli aromi presenti. Chi riceverà il vostro regalo resterà senza parole e stupirà anche i suoi ospiti quando userà questi bicchieri per rilassarsi dopo una cena in compagnia.

4. Candele profumate rilassanti

Il set di candele profumate di Yankee Candle in versione natalizia è il regalo di Natale perfetto per chiunque vuole ricreare in casa un'atmosfera calda e accogliente . La confezione ne contiene ben 12 di piccole dimensioni e ognuna ha una diversa fragranza, tra cookie, abete e rametti di agrifoglio. Il fortunato potrà beneficiare di questi prodotti profumati fino a 15 ore per rendere ancora più magico e rilassante questo Natale.

5. Plaid luminoso

Un ottima idea regalo economica per la casa è il plaid di Kanguru che si illumina al buio. Potete scegliere tra diversi motivi a stampa a seconda dei gusti del ricevente tra costellazioni che prendono vita al buio, farfalle, unicorni o addirittura frasi di canzoni che portano allegria. Questa è un'ottima idea regalo per chi preferisce restare a casa e godersi un bel film sul divano durante le serate invernali, così si manterrà sempre al caldo.

6. Copricuscini natalizi

L'aria natalizia inonderà la casa con questi copricuscini per divano di Gspirit. Nella confezione sono inclusi ben 4 pezzi realizzati in cotone misto lino. La cerniera è nascosta mentre il tessuto risulta leggero e ruvido al tatto. Ogni copricuscino presenta un disegno diverso per renderlo unico, un'ottima idea regalo per chi ama le stampe e stare sempre seduto comodamente sul divano. Potrete inoltre scegliere fra 5 temi che vanno dal più classico al più allegro così da accontentare proprio tutti.

7. Addobbo per l'albero di Natale

L'addobbo per l'albero di Natale di THUN è un regalo bello e utile, ideale per decorare l'albero con un tocco di originale raffinatezza. Si tratta di un addobbo realizzato in ceramica e decorato a mano che riproduce l'immagine sacra della Madonna con il Bambino in braccio.

8. Runner natalizio

L'allegro runner da tavolo natalizio di IvyH è un regalo semplice ma utile e d'effetto. Realizzato in cotone e tela di alta qualità, è arricchito da disegni divertenti che aggiungono un tocco di originalità alla mise en place natalizia. Misura 180 cm x 36 cm ed è ideale per coprire integralmente una tavola da 6 posti.

9. Altoparlante intelligente Echo Dot

Un'ottima idea regalo per gli appassionati di tecnologia è l'assistente domestico intelligente di Amazon. Può essere posizionato in ogni angolo della casa per agevolare le mansioni della giornata. È possibile avviare il robot aspirapolvere, leggere le notizie della giornata o impostare la sveglia, basta solo chiedere ad Alexa, l'assistente vocale che soddisfa ogni tipo di esigenza.

10. Cornice digitale

In un mondo digitale è sempre più difficile trovare foto stampate in giro per casa. Aiutate parenti ed amici a rivivere i momenti più belli con un regalo come la cornice digitale di FamBrow. Lo schermo LCD da 8" vi mostrerà le foto presenti sulle memory card MS, SD o MMC. Gestibile da telecomando, la presentazione può essere accompagnata dalla musica e le foto riprodotte a velocità differenti. I ricordi più belli saranno sempre visibili, mentre la cornice bianca o nera si abbina facilmente all'arredamento.

11. Il giardino zen

Alla persona in carriera non può mancare una valvola di sfogo per lo stress. Questo giardino zen di Icnbuys è il regalo ideale per donare un po' di serenità. Proposto in diverse versioni, è possibile riporlo sul tavolo in quanto non occupa molto spazio. Il design di alta qualità si attiene a quello originale giapponese. Regalate un piccolo giardino zen a chi ha bisogno di ritrovare l'armonia e il benessere.

12. Lampada di sale

Questa lampada di sale rosa dell'Himalaya di The Body Source è ideale per decorare in modo originale il salotto o la camera da letto. Oltre ad essere esteticamente bella questa lampada, che deve il suo colore particolare al sale che la compone, aiuta a purificare l'ambiente e a rendere l'aria più salubre. Può essere facilmente abbinata a qualsiasi arredamento domestico e ricrea un ambiente caldo e accogliente grazie alla luce che emana.

13. Set di tazze natalizie

Il set di 4 tazze a tema natalizio di THE TWIDDLERS è i regalo di Natale per la casa utile e sfizioso che chiunque vorrebbe ricevere. Realizzate in porcellana bianca di alta qualità, queste tazze sono decorate con motivi prettamente natalizi: Babbo Natale, una renna, un pinguino e un orso bianco. Sono perfette per decorare la cucina, grazie ai colori vivaci e allegri, e possono essere utilizzate con bevande calde o fredde. Sono lavabili in lavastoviglie e utilizzabili in microonde.

14. Giradischi vintage

Un regalo di Natale per la casa originale e sicuramente d'effetto è questo giradischi vintage di VOKSUN, consigliato non solo per gli appassionati di musica. Può fungere, infatti, da vero e proprio complemento d'arredo, oltre ad essere un valido strumento per ascoltare la propria musica preferita. Dispone di Bluetooth incorporato, di tre velocità selezionabili ed è custodito in un'elegante valigetta.

15. Targa per la porta d'ingresso

Elegante e raffinata, la targa per la porta d'ingresso di Dremisland ha uno stile shabby-chic molto moderno e vintage. Si tratta di un regalo di Natale per la casa economico ma che verrà sicuramente apprezzato perché di qualità e ben rifinito. Realizzato in legno resistente, questa targa è arricchita da rami di piante finte e da un elegante fiocco che trasmettono una sensazione di ospitalità già fuori la porta di casa.