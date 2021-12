The Ferragnez: quanto costano le candele di design nel salotto di Chiara Ferragni e Fedez The Ferragnez la serie ci sta rivelando una serie di dettagli inediti della casa di Chiara Ferragni e Fedez a Milano come alcuni oggetti esposti sulla loro tavola. Vi sveliamo di quali prodotti si tratta e quanto costano.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez durante The Ferragnez la serie

The Ferragnez la serie sta avendo un grande successo, come tutto ciò che fanno Chiara Ferragni e Fedez. Il docu-reality sulla famiglia Ferragnez, di cui sono state trasmesse le prime cinque puntate, sta rivelando una serie di particolari delle loro vite inaspettate. Nell'attesa di vedere gli ultimi episodi della serie in onda dal 16 dicembre 2021 su Amazon Prime, vi riveliamo quanto costano gli oggetti di design sulla tavola della casa di Chiara Ferragni e Fedez, che vediamo nella prima puntata di The Ferragnez.

Fedez durante una scena della prima puntata di The Ferragnez la serie

Nella prima puntata la serie The Ferragnez mostra una serie di dettagli della casa di Chiara Ferragni e Fedez. In molti avranno notato una serie di oggetti di lusso presenti nell'attico milanese della coppia più chiacchierata del web. Sul tavolo dei Ferragnez sono presenti una serie di complementi come delle eleganti candele con il volto da donna.

Le candele sul tavolo dei Ferragnez

Quali sono le candele sul tavolo di Chiara Ferragni e Fedez

Ad un occhio attento, tra i vari oggetti presenti nel salotto di Chiara Ferragni e Fedez, spiccano alcune candele sul tavolo. Si tratta delle candele profumate di Fornasetti caratterizzate dal volto della cantante lirica Lina Cavalieri in bianco e nero e impacchettato da un nastro dorato. All'interno la cera naturale ha diversi profumi come alle erbe mediterranee, legni e incenso.

Candela Fornasetti

Quanto costano le candele dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez amano circondarsi di oggetti esclusivi e lussuosi. Dalle opere d'arte uniche ai cuscini griffati, sono tanti gli oggetti che si possono trovare nella loro casa e che in tanti vorrebbero nella propria.

Il salotto di Chiara Ferragni e Fedez

Tra i vari oggetti da collezione presenti nella casa di Chiara Ferragni e Fedez si possono notare le iconiche candele Fornasetti con contenitore in ceramica della serie Tema e Variazioni, dedicata da Fornasetti al viso di Lina Cavalieri. Le candele della nota azienda di design hanno un costo che parte dai 170 euro per i modelli più semplici alle edizioni speciali a 185 euro.