20 anni di Mini: storia dell’iconica automobile che continua a far impazzire intere generazioni 2001-2021 l’automobile Mini compie 20 anni con il gruppo BMW. È una lunga storia quella con la piccola e iconica automobile, evoluzione più robusta e grintosa del modello che l’ha preceduta, e che diventa un libro “THE BIG LOVE – Una storia (d’amore) lunga 20 anni”, edito da Electa in uscita l’8 settembre.

A cura di Clara Salzano

Mini, l'automobile colorata, irriverente, pop e ribelle, celebra 20 anni con il Gruppo BMW. Nonostante la sua storia sia molto più antica e risale a 1959 quando fu lanciata dalla BMC, l'evoluzione più robusta e grintosa del modello che l’ha preceduta compie 20 anni. Un libro edito da Electa e in uscita l’8 settembre, “THE BIG LOVE – Una storia (d’amore) lunga 20 anni”, ne racconta la storia.

Dal 2001 al 2021, “THE BIG LOVE – Una storia (d’amore) lunga 20 anni” è il libro che racconta la storia italiana dei 20 anni dell'automobile Mini sotto l’insegna del BMW Group. Il libro ripercorre un viaggio nel tempo tra le diverse iniziative che Mini ha condiviso nel corso degli anni con la sua community di appassionati e non solo. Dalla moda al design, dal cinema alla pubblicità, l'irriverente automobile si è fatta conoscere nel mondo non solo come icona dell’automobilismo britannico ma mondiale: "Si spengono le luci sui Novanta e la Mini non sta ferma. All’alba del nuovo Millennio c’è una MINI tutta nuova, pronta a cominciare un viaggio che dura da 20 anni, passando da “IS IT LOVE?” a “THE BIG LOVE” e, con l’elettrificazione e ulteriori sviluppi in arrivo, è già pronta ad anticipare il futuro. Più grande, più potente, più muscolosa e più esaltante di quanto sia mai stata quella di Issigonis, quando si presenta a tutti nel settembre del 2000, la nuova MINI si conferma una piccola auto con un grande cuore: è l’evoluzione più robusta e grintosa del modello che l’ha preceduta. La gamma cresce come mai prima, il suo successo non conosce confini. MINI ora si scrive tutto maiuscolo, ma continua a diffondere in tutti gli aspetti della vita urbana quei caratteri unici e inconfondibili, per far vivere ogni esperienza al massimo e col minimo impatto ambientale. Irriverente, pop, eclettica, eccentrica e ora anche elettrica, oggi la piccola icona ha già iniziato il suo prossimo viaggio".