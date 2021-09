50 anni di Pratone, icona del design senza tempo Gufram presenta un gigantesco Pratone per celebrare i 50 anni della sua seduta più visionaria. Dal 5 al 10 settembre 2021 Piazza San Fedele a Milano diventa lo sfondo di un Super Pratone gonfiabile di colore verde intenso che domina le architetture manieriste dello suggestivo spazio urbano, che si può percorrere come in un vero e proprio labirinto.

A cura di Clara Salzano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione della Milano Design Week 2021 Gufram sceglie una delle piazze più caratteristiche della città per celebrare in grande stile i 50 anni di Pratone, una delle sue icone più note. Dal 5 al 10 settembre 2021 Piazza San Fedele, a pochi passi dal Duomo, dalla Galleria Vittorio Emanuele e dal Teatro alla Scala, diventa lo sfondo di Super Pratone: un enorme seduta Pratone gonfiabile di un verde intenso domina le architetture manieriste dello spazio urbano, dando la possibilità ai visitatori di perdersi al suo interno tra steli giganti, come in un vero e proprio labirinto.

Super Partone è la grande installazione pubblica che Gufram ha realizzato per celebrare i 50 anni della sua seduta più visionaria. La gigantesca opera, che conserva il colore, le proporzioni e la famosa “morbidezza” dell'iconico arredo presenta una base quadrata con lati di 8 metri che sostiene 34 steli alti 5,30 metri i quali formano una sorta di labirinto percorribile dai visitatori in Piazza San Fedele: “Per un salotto grande basta un grande Pratone. Ma se il salotto è grande come una piazza serve un Super Pratone!”, afferma Charley Vezza, Global Creative Orchestrator di Gufram. “Pratone è stato creato nel 1971 per sovvertire l’idea ‘borghese’ del sedersi in salotto. Per i suoi 50 anni abbiamo pensato ancora più in grande, insinuandoci in uno dei ‘salotti’ più belli di Milano e ingigantendo l’esperienza surreale di immergersi in un prato in un luogo inaspettato”. Dopo Milano, Super Pratone sarà accolta dai più importanti musei e istituzioni culturali del mondo per sottolineare la contemporaneità del messaggio del Radical Design a cui fa riferimento la visionaria chaise longue.

GUFRAM, SUPER PRATONE, installation view, Piazza San Fedele – Milano, Ph. Roberto Conte

Per i 50 anni di questa icona senza tempo, Gufram lancia anche Pratone Forever, una nuova edizione della famosa chaise longue modulare che, pur mantenendo l’anima morbida in poliuretano e l’estetica surreale, viene rivestita in tessuto disponibile in tre diverse tonalità di verde, come una nuova pelle che sostituisce lo storico rivestimento in Guflace. Anche le dimensioni sono più contenute, ridotte del 30% rispetto all'originale, per essere inserito in tutti gli spazi domestici. L'idea di una seduta come una porzione ingigantita di prato pensata per il riposo singolo o collettivo, realizzata nel 1971 da Ceretti, Derossi & Rosso, ancora oggi rappresenta un concept dissacrante e lontana dal tipico arredamento borghese, tanto da essere stata scelta per la copertina del catalogo della mostra Italy: The New Domestic Landscape realizzata dal MoMA a New York. Pratone Forever celebra un mito che si reinventa e diventa eterno accostandosi sempre più alla dimensione di arredo, e come ogni Pratone, può essere considerato un pezzo unico, essendo interamente rifinito a mano.