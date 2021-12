7 luoghi da favola in Svezia che hanno ispirato i nomi dei prodotti Ikea Bolmen è uno scopino per il water di Ikea ma anche un magnifico lago svedese. Scopriamo tutti i luoghi da favola a cui corrispondono molti nomi dei prodotti Ikea.

A cura di Clara Salzano

Chi cerca Järvfjället si stupirà nello scoprire che su internet escono solo immagini di sedie da postazione gioco eppure Järvfjället è un incantevole luogo isolato della Lapponia. Bolmen è uno scopino per il water di Ikea ma anche un magnifico lago: quale sarà l'originale tra i due? È questa la provocazione posta dall'ufficio del turismo svedese che ha lanciato una campagna di promozione turistica tesa a rilanciare una serie di luoghi da favola del paese a cui Ikea si è ispirato per i nomi dei suoi prodotti. Scopriamo i posti più suggestivi della Svezia.

La campagna Discover the Originals

"Benvenuti a Bolmen, molto più di uno scopino di Ikea", così recita la nuova campagna dell'ufficio del turismo svedese che vuole far riscoprire luoghi della Svezia troppo spesso oscurati dagli omonimi prodotti Ikea: "Toftan, Ektorp, Voxnan, Hemsjö, Kallax… Questi sono tutti posti meravigliosi in Svezia. Tuttavia, la maggior parte delle persone associa questi nomi a cestini della spazzatura, divani, asciugamani da bagno, candele e sistemi di scaffali. Ed è tutto a causa di un gigante blu e giallo". Molti prodotti Ikea prendono infatti il nome di luoghi da favola in Svezia. All'inizio sarà sembrato lodevole per gli svedese che una loro azienda si fosse ispirata al territorio ma oggi milioni di persone in tutto il mondo sono convinte che Bolmen sia solo uno scopino di Ikea e che Järvfjälletsia una sedia per giocare ai videogame. Così la campagna di promozione, chiamata Discover the Originals, intende far sapere al mondo che quei nomi corrispondono invece a posti meravigliosi in Svezia.

1. Järvfjället

Järvfjället in Svezia

Järvfjället non è solo una sedia Ikea. In realtà si tratta di un magnifico luogo isolato della Svezia settentrionale, in Lapponia, pieno di neve, aria pulita e l'atmosfera ideale per le vacanze natalizie dove praticare sport invernali.

Leggi anche La casa di Valentina Ferragni e Luca Vezil: arredamento romantico e design da collezione

Järvfjället di Ikea

2. Kallax

Kallax in Svezia

Chi non ha uno scaffale in casa della linea Kallax?! Eppure questo nome indica un piccolo villaggio a nord della Svezia, in Lapponia, fuori la città di Luleå, famoso per la coltivazione di aringhe a cui è dedicata anche una sagra famosa in tutto il paese.

Kallax di Ikea

3. Höljes

Höljes in Svezia

Höljes è una lampada a sospensione di Ikea per il mondo intero ma in Svezia rappresenta uno dei luoghi meno popolosi del paese, nel Värmland, a confine con la Norvegia, ricoperto di fitti boschi, dove si può navigare in zattera sul fiume Klarälven.

Höljes di Ikea

4. Toftan

Toftan in Svezia

Toftan è un secchio per l'immondizia di Ikea eppure in Svezia tutti conoscono la bellezza del lago Toftan nella contea di Dalarna con i suoi magnifici dintorni. Qui risiedono anche gli iconici artisti svedesi Karin e Carl Larsson che hanno creato il loro mondo unico di arte e design d'interni, situato vicino all'originale Toftan.

Il cestino dell’immondizia di Ikea

5. Norberg

Norberg in Svezia

Norberg è sicuramente il comodo tavolo pieghevole di Ikea ma è anche un pittoresco villaggio della contea di Västmanland dove fare escursioni nella sua magnifica natura, tra reperti storici e grandi castelli.

Norberg di Ikea

6. Ektorp

Ektorp

Ektorp è una località vicino Stoccolma dove molti svedesi scelgono di vivere per i cuoi laghi, prati e paesaggi mozzafiato. Da Ikea è solo un comodo divano.

Divano Ektorp

7. Bolmen

Bolmen in Svezia

Il parallelo forse più discordante è proprio quello con il nome Bolmen che per il colosso di mobili svedesi indica uno scopino per il water in plastica, bianco o nero, mentre in Svezia rappresenta un lago dove si nuota, si pesca e si va in kayak. Si trova nello Smalad ed è un luogo da visitare.