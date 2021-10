A casa di Ilary Blasi e Totti, cena a base di piccione: quanto costano le sedie attorno al tavolo Ilary Blasi e Totti si sono riuniti con la famiglia attorno al tavolo di casa per una cena a base di piccione. Ad aver catturato la nostra attenzione non è stato tanto il rifiuto di Totti a mangiar piccione né il triste destino del volatile, bensì le sedute su cui la famiglia dell’ex capitano della Roma consuma l’incriminata cena. Vi sveliamo alcuni dettagli sul modello e il prezzo delle sedie a casa di Ilary Blasi e Totti.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi a cena con Totti e i figli a casa. Serata "piccione"

Abbiamo imparato a vedere Ilary Blasi nei passi di presentatrice, attrice, modella, mamma amorevole e moglie provocante, eppure. non avevamo ancora visto la famosa showgirl in veste di cuoca per una cena a base di piccione. È la scena ripresa ieri sera nella casa di Ilary Blasi e Totti, riuniti con la famiglia attorno al tavolo della sala da pranzo, e condivisa sui social. Attorno al tavolo, tuttavia, ciò che ha catturato la nostra attenzione non è stato tanto il rifiuto di Totti a mangiar piccione né il triste destino del volatile, bensì le sedute su cui la famiglia dell'ex capitano della Roma consuma l'incriminata cena. Vi sveliamo alcuni dettagli sul modello e il prezzo delle sedie a casa di Ilary Blasi e Totti.

La cena a casa di piccione a casa di Ilary Blasi e Totti

Una cena a base di piccione non è una ricetta semplice da preparare e Ilary Blasi ha voluto sorprendere la sua famiglia con questo piatto cucinato e condividere sul suo profilo Instagram il momento vissuto intorno al loro tavolo di casa. Più che la pietanza, avete notato le sedie su cui mangia la famiglia Totti? Si tratta di un oggetto di design iconico che in molti amanti dell'arredamento avranno già riconosciuto.

Totti cena a base di piccione

Le sedie di Ilary Blasi e Totti sono un pezzo di storia del design

Sapevamo già che i coniugi Blasi-Totti erano amanti di oggetti di lusso e prodotti esclusivi ma no che fossero appassionati anche di design. La scelta delle sedie attorno al loro tavolo da pranzo non è infatti casuale bensì ragionata. Le sedute del tavolo nella casa di Ilary Blasi e Totti sono le iconiche poltroncine Louis Ghost di Kartell disegnata da Philippe Starck.

Leggi anche Ikea fornirà energia eolica e solare alle famiglie svedesi

La Louis Ghost di Philippe Starck per Kartell

La poltroncina Louis Ghost di Kartell è una rivisitazione della poltroncina Luigi XV realizzata in policarbonato. È "il più coraggioso esempio al mondo d’iniezione del policarbonato in un unico stampo", sostiene Philippe Starck che ha disegnato l'iconico prodotto divenuto ormai un cult del design presente in innumerevoli spazi, dai ristoranti ai musei, dai teatri alle case dei Vip.

La Louis Ghost di Kartell in versione bianco lucido

Il costo delle sedie di Ilary Blasi e Totti è più di 1.400 euro

Di Louis Ghost sono state realizzate diverse produzioni, in colori differenti. La collezione utilizzata da Ilary Blasi e Totti in casa, attorno al loro tavolo da pranzo, è in bianco lucido e il costo è di 566 euro per due sedie per cui le sedute usate dalla famiglia Totti hanno un valore complessivo di 1.415 euro.