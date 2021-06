in foto: Foto ©Maja Wirkus

AirBubble è il primo parco giochi biotecnologico con integrazione di microalghe che purificano l'aria. Progettato da ecoLogicStudio, il parco funziona come una vera bolla d'aria pulita nel centro di Varsavia e crea un microclima purificato ideale per far giocare i bambini. I primi dati raccolti registrano un tasso di riduzione dell'inquinamento dell'83%.

AirBubble fa parte dello spazio verde pubblico esterno al Copernicus Science Center (Centrum Nauki Kopernik) di Varsavia. Grazie alla tecnologia Photo.Synthetica per l'integrazione avanzata della fotosintesi nell'ambiente costruito, il parco giochi biotecnologico funziona come una vera e propria serra urbana per le alghe che purifica l'aria e crea un microclima perfetto per far giocare i più piccoli. Il progetto consiste in una struttura cilindrica in legno avvolta da una membrana in ETFE che protegge 52 reattori di alghe di vetro. Si tratta di una tipologia architettonica unica. All'interno c'è spazio per corde, pompe a pedale e sfere gonfiabili e può funzionare sia come parco giochi che come aula all'aperto. Il rumore bianco del sistema di alghe attutisce inoltre il rumore urbano circostante per fornire un'atmosfera rilassante in cui giocare e interagire.

Il sito ospiterà anche una mostra dedicata che illustrerà l'innovazione progettuale dietro l'invenzione di AirBubble: "I primi dati raccolti nel maggio 2021 mostrano che le concentrazioni di PM2,5 all'interno del parco giochi sono rientrate ampiamente nei limiti raccomandati dall'OMS (zona verde, AQI inferiore a 20). Il tasso di riduzione di picco è di un impressionante 83%. Questa cifra è stata calcolata confrontando le letture di un sensore di inquinamento situato all'esterno di AirBubble con i dati in tempo reale provenienti da un dispositivo di monitoraggio posto all'interno.", spiega ecoLogicStudio, "La fase di monitoraggio proseguirà per tutta l'estate e fino all'autunno per verificare questi promettenti risultati su un periodo di tempo più lungo , in condizioni climatiche e modelli di utilizzo diversi".