Albero di Natale con luci smart e ghirlande di frutta: quanto costano gli addobbi di Chiara Ferragni Chiara Ferragni ha mostrato sui social la casa già arredata per Natale: dai festoni all’ingresso alle statuine appese sui rami, tutto è stato curato da un esperto.

A cura di Beatrice Manca

Si respira già aria di Natale in casa Ferragnez: Chiara Ferragni ha fatto l'albero di Natale con un mese di anticipo e ha condiviso su Instagram le foto della casa addobbata con ghirlande e lucine. Anche quest'anno l'influencer si è affidata a Vincenzo D'Ascanio, rinomato flower e event designer che ha curato l'allestimento floreale delle nozze del suo matrimonio conn Fedez. Anche lo scorso anno la coppia aveva scelto addobbi natalizi della sua boutique, ma quest'anno hanno deciso di superarsi con luci che cambiano colore al battito delle mani. Chiara Ferragni ha poi visitato il pop up store del brand, per immergersi completamente nell'atmosfera natalizia: ma quanto avranno speso i Ferragnez per queste decorazioni da sogno?

Chiara Ferragni visita il pop up store natalizio di Vincenzo D’Ascanio

La ghirlanda di mele sulla porta di casa Ferragnez

Non solo l'albero di Natale: su Instagram Chiara Ferragni mostra le ghirlande e i festoni appesi sulla porta, che accolgono gli ospiti con palline dorate di tante dimensioni diverse e aghi di pino.

la ghirlanda sulla porta di casa di Chiara Ferragni e Fedez

Al centro della porta la coppia ha appeso una ghirlanda fatta interamente di mele rosse: oltre a essere un simbolo di buon auspicio, la ghirlanda usa un frutto tipico della stagione in modo originale, giocando con il colore rosso caratteristico delle feste. Sul sito del brand si trova in vendita a 149 euro.

Leggi anche Gli addobbi e le decorazioni per Natale della Rinascente

la ghirlanda di mele di Vincenzo D’Ascanio

L'albero di Natale con le luci arcobaleno

L'intera casa è addobbata con festoni, palline scintillanti e lucine: si tratta di arredi personalizzati, creati dal team di Vincenzo D'Ascanio appositamente per l'appartamento dei Ferragnez. Possiamo però avere un'idea della spesa per l'albero di Natale: i pini più alti disponibili sul sito oscillano tra i 630 e 1269 euro, a seconda della varietà. Il particolare allestimento luminoso che cambia disegno con un semplice tocco dello smartphone potrebbe essere il sistema di domotica Twinkly, che costa almeno 99 euro.

l’albero di Natale "smart" di Chiara Ferragni

Per non parlare poi dell'infinità varietà di addobbi sui rami: ogni centimetro disponibile è coperto da palline colorate o pupazzetti a forma di soldatino, slitta e Babbo Natale. Considerato che sul sito del brand gli addobbi variano da 7 a 16 euro al pezzo, sommando tutti i vari elementi si superano facilmente i 1500 euro.

Chiara Ferragni mostra su Instagram l’albero di Natale

Aggiungendo la ghirlanda sulla porta e i festoni che decorano tutta la casa, il prezzo finale degli addobbi potrebbe quasi raddoppiare. Ma del resto si tratta del primo Natale di baby Vittoria: ora che la famiglia è cresciuta la coppia non ha badato a spese pur di vivere la magia delle feste.