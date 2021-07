All’interno del mega ranch di Tom Cruise venduto per 39,5 milioni di dollari Il ranch dove Tom Cruise andava n vacanza con i suoi figli e l’ex moglie Katie Holmes in Colorado, USA, è stato venduto per 39,5 milioni di dollari. Colorado Mountain Estate, situato a Telluride si trova in un’area nota per lo sci alpino a livello internazionale, è una villa da sogno in stile rustico immersa in chilometri di bellezza naturale.

A cura di Clara Salzano

Credit LIV Sotheby’s International Realty

Colorado Mountain Estate di Tom Cruise è stata venduta per 39,5 milioni di dollari. È stata la casa per le vacanze in Colorado del famoso attore con i suoi figli e l'ex moglie Katie Holmes. Il ranch di 320 acri, situato a Telluride si trova in un'area nota per lo sci alpino a livello internazionale, è una villa da sogno in stile rustico immersa in chilometri di bellezza naturale.

Credit LIV Sotheby’s International Realty

Apparsa in un'intervista di Tom Cruise con Oprah Winfrey, la tenuta di Telluride di Tom Cruise si estende su un terreno di 320 acri con vista mozzafiato sulle montagne del Colorado. Superato il cancello d'ingresso, la casa si raggiunge attraverso un vialetto che porta alla villa rivestita in legno di cedro sbiancato e pietra nativa, e a un affascinante lodge per gli ospiti immerso nei boschetti di pioppi con tre camere da letto. Il ranch ha un facile accesso ai sentieri boscosi ed è vicino anche al centro storico di Telluride. La proprietà è circondata da dolci colline, montagne ed è delimitata dalla National Forest su tre lati. Accessibile tramite una strada panoramica di un miglio dall'ingresso recintato sicuro, la proprietà offre la massima privacy e serenità.

Il ranch di Tom Cruise a Telluride, in Colorado, è stato venduto da Eric Lavey e Dan Dockray di LIV Sotheby's International Realty per 39,5 milioni di dollari: "Se trascorri un po' di tempo in questa tenuta unica, ti rendi conto che è davvero un tipo di offerta che capita una sola volta, il che rende un po' impossibile lasciarti sfuggire quell'opportunità", afferma Lavey. All'interno si dispiega una meticolosa attenzione ai dettagli e una qualità senza tempo. I servizi di lusso includono una sala multimediale, un centro fitness, una sala per trattamenti termali, un ufficio a casa e due caminetti a legna.

Leggi anche La residenza di Elon Musk è una casa prefabbricata da 50.000 dollari grande quanto un monolocale