Apre il Porsche Experiece Center Franciacorta, un paradiso delle auto sportive a 1 ora da Milano

A cura di Clara Salzano

Il Porsche Experiece Center Franciacorta

Se guidare un'auto sportiva è da sempre stato il tuo sogno, il Porsche Experience Center Franciacorta è la destinazione perfetta. Sorge a Castrezzato, in provincia di Brescia, su una superficie di 60 ettari e, da poco inaugurato, già promette di conquistare tutti gli appassionati di auto e amanti della Casa di Zuffenhausen.

Porsche Experience Center Franciacorta

Il progetto

Quello di Franciacorta è il primo Porsche Experience Center d'Italia, l’ottavo e il più grande Porsche Experience Center al mondo. Si trova in posizione strategica, non lontano da nessuno dei tre aeroporti di Milano, Bergamo e Verona, vicino al Lago d'Iseo e in una delle zone più affascinati d'Italia, la Franciacorta. Il nuovo complesso sorge sulle ceneri del vecchio autodromo di Franciacorta e, grazie al sapiente lavoro dello studio di architettura GBPA Architects, si è trasformato nel tempio delle auto sportive rivolto non solo agli appassionati ma ad ogni tipo di pubblico, dalle aziende alle famiglie. Il Porsche Experience Center ha aperto al pubblico l'11 settembre in una data significativa per l'azienda perché evoca la 911 della Porsche (11 settembre: 9 come settembre e 11, ovvero 911). Appena si raggiunge la costruzione avveniristica è inevitabile notare l'eccezionalità del progetto che, recuperando la struttura ad archi della preesistenza, riesce a far immergere i visitatori pienamente nel mondo Porsche.

Porsche Experience Center Franciacorta

Le attività

Il centro comprende infatti differenti zone esperienziali. All'esterno trova spazio la pista vera e propria dove testare le auto e mettere a punto la tecnica di guida con tracciato tecnico di 2,5 km, tra curve e rettilinei; un’area di guida sicura con pista a bassa aderenza con un anello di cemento levigato che permette di esercitarsi nella guida sperimentano sbandate e la stabilità dell’auto; c'è un percorso Off Road con rampe, twist e sterrati, per provare le auto in condizioni differenti ed estreme; e infine è possibile provare la pista di Go-Kart elettrici, che solo il Porsche Experience Center Franciacorta possiede rispetto agli altri otto al mondo.

All'interno della struttura è presente invece un Simulation Lab dedicato alla realtà virtuale e gli Esports, con otto simulatori di ultima generazione per chi vuole provare modalità alternative di guida. I visitatori possono inoltre usufruire in un Customer service di 5.600 mq, uno shop, un’area Kids, un bar e un’ampia terrazza panoramica. Inoltre i centro offre anche la possibilità di rilassarsi all'interno del ristorante panoramico a sbalzo sull’autodromo, con capienza fino a 140 posti a sedere, dove poter godere di una vista privilegiata della pista e del complesso. “Il Porsche Experience Center Franciacorta è la massima espressione del mondo Porsche in un Paese come l’Italia, dove la passione e l’amore per i motori si sposa con la cultura e la bellezza di una natura unica” sostiene Pietro Innocenti. E aggiunge: “È il luogo ideale per divertirsi, emozionarsi e vivere la passione in diretta, in un ambiente stimolante e con tante attrazioni”.