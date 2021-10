Apre la Silicon Valley della Moda: una collina verde dove tutti vorrebbero lavorare L’architetto più richiesto del momento, Bjarke Ingels di BIG, ha progettato la nuova sede di Farfetch, la più importante piattaforma tecnologica brittanico-portoghese per i beni di lusso, in Portogallo. Sorgerà all’interno di Fuse Valley, una Silicon Valley della moda che sarà completata entro il 2023.

A cura di Clara Salzano

La Fuse Valley progettata da BIG per la nuova sede di Farfetch in Portogallo

Il nuovo quartier generale di Farfetch, la più importante piattaforma tecnologica brittanico-portoghese per i beni di lusso, è una Silicon Valley della moda. Progettata dall'architetto più in voga del momento, Bjarke Ingels di BIG, la nuova sede si chiamerà Fuse Valley ed è concepita come un villaggio verde che dovrebbe essere completato entro il 2023.

Farfetch conta più di 3.000 dipendenti in Portogallo. Per ampliare la sua sede BIG ha progettato un nuovo quartier generale in Portogallo immaginato come una nuova città della moda su una collina verde: "Essendo la principale piattaforma tecnologica globale per la moda di lusso, Farfetch cerca di connettere ulteriormente creatori, curatori e consumatori in un villaggio della moda urbano appositamente costruito sulle pendici del fiume Leça a Porto", ha spiegato il Responsabile del progetto di BIG, Hanna Johansson. FuseValley si svilupperà su una superficie di 178.000 metri quadrati, piena di opere d'arte, e distribuita in dodici edifici interconnessi. Ogni edificio accoglie un elemento dell'organizzazione dell'azienda, dunque ogni spazio è progettato su misura per soddisfare le diverse funzioni all'interno di Farfetch. Il nuovo quartier generale dovrebbe aprire le porte all'inizio del 2023 e comprenderà un'accademia, un auditorium, una mensa e strutture per il benessere: “Piuttosto che un complesso di uffici aziendali", afferma Bjarke Ingels, fondatore e direttore creativo di BIG, "la futura casa di Farfetch a Fuse Valley sarà un vivace insieme urbano che riunirà ogni curatore, creatore, cliente e collaboratore nel nuovo quartiere più innovativo della città. Il tessuto urbano consentirà a Fuse Valley di crescere ed espandersi organicamente, come un villaggio naturale" .

Il progetto di Fuse Valley di BIG Credit by BIG

Fuse Valley sarà un sito più ampio, sempre progettato da BIG, che comprende ventiquattro edifici dedicati anche ad altre aziende tecnologiche, startup e servizi. Il design dell'area è progettato in modo tale da permettere alle varie realtà presenti sul sito di interagire tra loro, scambiarsi idee e creare nuove opportunità. José Neves, fondatore, CEO e presidente di Farfetch, ha commenato il progetto: “Siamo molto entusiasti di questo progetto e della visione che Bjarke Ingels ci ha presentato, non solo per quello che significherà come una pietra miliare per l'azienda, per le nostre persone , ma anche per la comunità. Questo progetto sarà una rivoluzione sugli attuali concetti di spazi di lavoro, segnato dalla sua natura futuristica, dall'orientamento alla sostenibilità e al benessere. Sarà uno spazio non solo per Farfetch, ma per l'intera comunità".