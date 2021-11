Ariana Grande vende la villa a Hollywood: ha 7 bagni e una piscina sul terrazzo Ariana Grande ha venduto la sua enorme villa a Hollywood Hills a 14 milioni di dollari. Com’era l’abitazione? A tre piani, con 7 bagni, un intero piano dedicato al relax e un’enorme piscina a sfioro sul terrazzo.

A cura di Valeria Paglionico

Ariana Grande è una delle cantanti più amate al mondo e i fan sono sempre stati abituati a vederla glamour ed elegante sui palcoscenici internazionali più ambiti. In quanti, però, si sono chiesti dove vive, qual è il luogo in cui si rifugia dopo le sue spettacolari performance? Poco più di un anno fa, ovvero molti mesi prima del matrimonio con l'agente immobiliare Dalton Gomez, si era trasferita in una mega villa a Hollywood Hills. Nonostante fosse dotata di una serie di comfort e dettagli di lusso, da 7 diversi bagni a una piscina a sfioro, ha deciso di metterla in vendita (naturalmente a una cifra da capogiro).

La villa di Ariana Grande (Foto di Noel Kleinman)

La villa sulle colline hollywoodiane di Ariana Grande

Nel giugno 2020 Ariana Grande ha acquistato per 13,7 milioni di dollari una villa a Hollywood Hills, per la precisione nel quartiere Bird Streets di Los Angeles. L'abitazione misura più di 900 mq ma sono distribuiti su 3 piani, ha i soffitti alti 5 metri e conta 4 camere da letto e 7 bagni, tutti decorati con arredamento moderno e di design.

Una delle vetrate che danno sul terrazzo

Trovandosi in collina, non dispone di un giardino ma "solo" di un enorme terrazzo sul quale è stata installata una piscina a sfioro circondata da altissime aiuole, così da oscurare la vista dall'esterno e preservare una certa privacy. Ogni stanza, inoltre, è dotata di maxi vetrate che danno sugli splendidi panorami della California del Sud.

Ariana Grande in uno dei maxi saloni

La suite principale occupa un intero piano

La vera chicca della villa è la suite principale, occupa tutto il terzo piano ed è dotata di una maxi cabina armadio con mobili in legno personalizzati. Il bagno patronale ha pavimenti, pareti e piani con lavandini incassati nel marmo e una vasca da bagno con idromassaggio posizionata davanti alla finestra a parete.

Ariana Grande in cucina

Il primo piano, invece, è dedicato al relax: è dotato di cantina per vini, angolo bar, home cinema, palestra e sauna. Al secondo piano, infine, c'è la cucina, che è in stile vintage con mobili e dispense a tutta parete incassati nel marmo. Ariana Grande, però, ha deciso di vendere l'abitazione per 14 milioni di dollari, pare che lo abbia fatto per acquistare una casa più appartata e più piccola su Bird Streets.