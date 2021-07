Il bagaglio ideale per viaggiare nello spazio Da Jeff Bezos a Elon Musk,il turismo spaziale è ormai una realtà così i designer JooHyung e Sunjin Baek hanno ideato un bagaglio spaziale che si adatta a ogni tipo di spostamento. L’originale valigia è progettata per affrontare ogni “terreno accidentato e la pressione atmosferica differenziale” senza rinunciare ad un design elegante e funzionale.

A cura di Clara Salzano

Il turismo spaziale è ormai una realtà dal primo lancio di Jeff Bezos al viaggio di Elon Musk nello spazio. Così anche il design si adegua e i giovani JooHyung e Sunjin Baek hanno ideato un bagaglio spaziale che si adatta a ogni tipo di spostamento del turismo spaziale di lusso. L'originale valigia è progettata per affrontare ogni "terreno accidentato e la pressione atmosferica differenziale" senza rinunciare ad un design elegante e funzionale.

Il bagaglio ideale per viaggiare nello spazio si chiama Astroneer e comprende una varietà di formati che possono essere utilizzati separatamente o essere raggruppati in un'unica unità compatta e con ruote. I vari modelli sono caratterizzati da un guscio esterno rigido e trasparente che può essere regolato per consentire una maggiore visibilità durante il volo. La collezione Astroneer è dotata anche di un sistema di controlli ambientali interni per proteggere il contenuto di ciascun bagaglio.

Il design a misura di spazio è ancora un prototipo, anche perché i viaggi nello spazio sono ancora una possibilità per i più ricchi del mondo e uno status symbol tra i miliardari del Pianeta. In molti tuttavia sperano che possa diventare presto un grande trend di viaggio ecco perché i designer JooHyung e Sunjin Baek hanno deciso di anticipare i tempi immaginando un bagaglio a livello della NASA che potrà essere portato nei viaggi nello spazio una volta che diventeranno una popolare destinazione "esotica" in futuro. "Non volevamo che i futuri viaggiatori trasportassero un vettore accartocciato, con condizioni difficili, terreno accidentato e pressione atmosferica differenziale", ha affermato il duo di designer. Astroneer ha anche una maggiore fluidità nell'ambiente con la sospensione delle ruote e fornisce visibilità del contenuto interno grazie a segnali elettrici al vetro che consentono di regolare la trasparenza del bagaglio per qualsiasi tipo di condizione nello spazio.