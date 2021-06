<

Louis Vuitton ha trasmesso sui propri social network il video di presentazione della nuova collezione Cruise Donna 2022. Lo stilista Nicolas Ghesquière del prestigioso brand di lusso ha scelto di far sfilare le sue modelle lungo l'Axe Majeur di Cergy-Pontoise, a Parigi, l'opera monumentale disegnata da Dani Karavan, che con le sue linee pulite si rivela un'opera senza tempo e una location di moda sublime.

La sfilata LV Cruise 2022

L'ultima sfilata di Louis Vuitton, presentata il 15 giugno 2022, si è svolta sull'Axe Majeur di Cergy-Pontoise. Le modelle hanno presentato la collezione Cruise 2022 sfilando lungo l'iconica passerella rossa fino alla spianata di Parigi. Ai piedi delle Dodici Colonne, la sfilata continuava su un pavimento a specchio installato per l'occasione. L'Axe Majeur di Cergy-Pontoise si è mostrato così al mondo intero in tutta la sua monumentale bellezza. Situata a Cergy-Pontoise (Val d'Oise), l'opera progettata dall'artista Dani Karavan rappresenta una delle principali realizzazioni urbane realizzate a cavallo del XX e XXI secolo. Si tratta sia di uno spazio pubblico aperto a tutti che una creazione artistica. La monumentale opera sull'Ile-de-France comprende un percorso a piedi unico legato a percorsi escursionistici, un'area relax nel cuore della città e offre un panorama eccezionale su Parigi.

L'Axe Majeur di Cergy-Pontoise

Considerato "Patrimonio di interesse regionale" dalla regione Ilde-de-France, l'Axe Majeur di Cergy-Pontoise è l'unione tra un progetto urbano e l'arte contemporanea di fama internazionale. L'asse urbano è scandito in dodici stazioni su una lunghezza di 3,2 chilometri. Ogni stazione offre un sorprendente dialogo tra l'immaginario e il reale: si può salire sulla Torre del Belvedere che misura 36 metri di altezza; ritrovarsi a Place de la Tour Hubert-Renaud dalla forma circolare che simboleggia il mondo; passeggiare nel frutteto degli impressionisti, testimonianza del passato agricolo di Cergy-Pontoise; l'Esplanade de Paris e le Dodici Colonne è per eccellenza il luogo di incontro e di divertimento del progetto; dalle Dodici Colonne, una scalinata conduce alla Terrazza che offre una vista impareggiabile sull'Ile-de-France; ci sono poi i giardini che costituiscono il collegamento tra l'altopiano abitato e la valle dell'Oise; un Anfiteatro situato in fondo ai giardini, con il palco che funge da luogo di espressione artistica. La Passerella collega l'Anfiteatro all'Isola Astronomica che è il vestigio di un'antica cava di sabbia. Il sito comprende anche una Piramide, progettata in modo che il vento riproduca costantemente su di essa un "suono e luce" naturale ed è accessibile solo in barca. Il punto finale della rotta dell'Asse e il Carrefour de Ham, situato a 1,5 km dall'isola astronomica, che è il luogo in cui il raggio solare scompare.

L'Axe Majeur di Cergy-Pontoise cambia in base alle stagioni e alla luce solare. Questo asse urbano, con le sue linee pulite e l'estetica monumentale, si presta particolarmente per eventi come sfilate ma anche scenografia di video musicali e non solo: "Un paesaggio è il risultato di un lunghissimo, pazientissimo commercio tra gli uomini e la natura. Nei secoli, attraverso un susseguirsi ininterrotto di leggeri ritocchi, è stato costruito, pacificamente.", spiega Georges Duby, storico, professore al Collège de France, membro dell'Accademia di Francia, "Per noi, uomini città, il paesaggio è diventato indispensabile, come risorsa di libertà ed equilibrio.Sappiamo che è fragile e ce ne prendiamo cura come la pupilla dei nostri occhi, soprattutto quando ha resistito miracolosamente agli attacchi delle periferie, come quella.è il caso di quello che si dipana, superbo, dalle alture di Cergy-Pontoise e che l'opera di Dany Karavan viene a magnificare. Dani Karavan gli dà un significato. Intendiamoci: un significato simbolico, ma anche una direzione. Dalla Torre del Belvedere, attraverso la sottile breccia aperta nell'insieme costruito, l'artista traccia una linea, traccia una linea. Un asse che si estende all'infinito.".