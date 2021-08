L’hotel che ti riconnette con la natura Immerso nella giungla di Tulum sorge un tempio dell’ospitalità, un luogo dove convivono natura, arte e saggezza ancestrale. Si chiama Azulik ed è molto di più di un semplice hotel, è un modo di vivere, una filosofia dell’essere. Questo santuario accoglie tutti coloro che desiderano trovare la pace in uno spazio benedetto da un ambiente magico.

A cura di Clara Salzano

Azulik è il primo progetto di Roth Architecture, CEO e fondatore della comunità che ha come priorità il legame tra uomo e natura e che cresce sempre di più all'interno di un progetto paesaggistico che combina vista sul mare e contatto con la giungla circostante. Azulik è un viaggio creativo. Il resort comprende diverse strutture, tutte rialzate da terra per non disturbare l'ecosistema del suolo, e ospita iniziative gastronomiche, di benessere e di lifestyle. Azulik sorge nel cuore della giungla Maya e consiste in un progetto rivoluzionario che vuole ridefinire l'evoluzione umana e il suo rapporto con la natura.

Ognuna delle quarantotto ville di Azulik è costruita in armonia con la giungla Maya e il Mar dei Caraibi. Nel resort non c'è luce elettrica, aria condizionata o televisione, è la natura la principale attrattiva. Tutto è studiato nei minimi dettagli presso le ville di Aziulik Tulum: "Quando è iniziata la loro costruzione, l'obiettivo era chiaro: trovare ciò che è essenziale per riconnettersi con se stessi e l'ambiente.", spiega Roth Architecture, "Il risultato sono 48 ville, ognuna unica. Sono stati costruiti da artigiani locali senza usare schemi, lavorando solo con la loro creatività e la visione di Roth… Ogni angolo nasconde un altro gesto artigianale, un tratto irripetibile che dona ad ogni stanza una propria personalità". Non c'è confine tra interno ed esterno in Azulik per il quale Roth Architecture ha ricevuto l' Architizer A+ Award nella categoria Details – Plus – Architecture +Wood, "Utilizziamo forme irregolari e linee asimmetriche per creare armonia in modi non convenzionali", spiega Roth. “Siamo influenzati dall'energia degli elementi, rispettiamo la forma naturale del terreno e ci ispiriamo alle tecniche di costruzione locali. Soprattutto, cerchiamo di creare qualcosa di nuovo utilizzando materiali diversi che possono essere facilmente recuperati dalla giungla, come il bejuco e il bambù”.