Il robot che ripulisce le spiagge dai mozziconi di sigarette BB (BeachBot) è un robot in grado di guidare, rilevare, riconoscere e raccogliere piccoli rifiuti. È dotato di telecamere per vedere i rifiuti e riconoscerli sulla base di un algoritmo addestrato. BB è stato creato per rendere le persone più consapevoli della spazzatura che lasciano in spiaggia e dell’importanza di spiagge pulite.

A cura di Clara Salzano

BB (BeachBot) è un robot in grado di guidare, rilevare, riconoscere e raccogliere piccoli rifiuti. È dotato di telecamere per vedere i rifiuti e riconoscerli sulla base di un algoritmo addestrato. BB è stato creato per rendere le persone più consapevoli della spazzatura che lasciano in spiaggia e dell'importanza di spiagge pulite. L'aspetto sociale sarà enfatizzato in più modi.

"Per prima cosa, abbiamo progettato lo scafo in modo che sia piacevole da guardare. Il colore bianco rappresenta le spiagge libere e pulite che vogliamo raggiungere. Inoltre, il robot utilizzerà il suono per comunicare con i bagnanti. Dirà frasi proattive come: "Raccogli la spazzatura e non fare casino". Infine, il robot avrà anche uno schermo sopra il robot che mostrerà alcuni fatti interessanti sui robot. Ad esempio, potrebbe mostrare quanta spazzatura il robot ha già pulito. Lo schermo mostrerà anche una sorta di riferimento a un sito Web con ulteriori informazioni sull'importanza delle spiagge pulite.Questi tipi di interazione insegneranno ai bagnanti a ripulire non solo il loro disordine, ma anche la spazzatura lasciata dagli altri. In questo modo l'impatto del robot sarà molto maggiore della spazzatura che il robot pulirà da solo.", con queste parole i creatori Edwin Bos and Martijn Lukaart presentano il loro robot che pulisce le spiagge dalla spazzatura.

Per rilevare la spazzatura il robot utilizza l'apprendimento automatico, il robot può decidere quindi cosa raccogliere in questo modo si evita di infliggere danni rimuovendo altri oggetti, come le conchiglie. Oltre alla selettività, l'apprendimento automatico consente anche una maggiore flessibilità. Poiché il robot può anche imparare nuovi rifiuti, per essere a prova di futuro. attraverso un hardware specializzato si eseguono implementazioni efficienti che consentiranno a future iterazioni di supportare la memoria del robot. Due motori fissati al telaio consentono il movimento in due direzioni che consentono anche basso consumo energetico e facile controllo mentre i bracci da presa possono muoversi da soli per aumentare l'area di lavoro. Il futuro sostenibile delle spiagge è in un robot.