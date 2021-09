Bella Thorne e Benji Mascolo si sposano: la location del matrimonio è da fiaba Bella Thorne e Benji Mascolo convoleranno a nozze nell’estate 2022. Il noto cantante italiano del duo Benji e Fede e l’attrice americana resa famosa dalla serie Disney Channel “A tutto ritmo” si sono ufficialmente fidanzati a marzo 2021 e stanno lavorando ai preparativi del matrimonio che verrà celebrato sia in Italia che negli Stati Uniti d’America.

A cura di Clara Salzano

Benjamin Mascolo e Bella Thorne alla sfilata di Versace durante la Milano Fashion Week – Spring / Summer 2022 – Photo Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Fervono i preparativi per il matrimonio di Bella Thorne e Benji Mascolo che si sono ufficialmente fidanzati a marzo 2021. Il noto cantante italiano del duo Benji e Fede e l'attrice americana resa famosa dalla serie Disney Channel "A tutto ritmo", convoleranno a nozze nell'estate 2022. La giovane e bellissima coppia ha rivelato una serie di dettagli sul loro imminente matrimonio in un'intervista alla rivista Entertainment Tonight in cui hanno anticipato che le nozze saranno celebrate sia in Italia che negli Stati Uniti e stanno lavorando intensamente all'organizzazione del grande evento "perché i grandi matrimoni richiedono un sacco di tempo per essere organizzati".

Bella Thorne e Benji Mascolo sul red carpet del Festival di Venezia

Dopo essere stati avvistati alla Milano Fashion Week Spring/Summer 2022 durante la sfilata di Versace e di Etro , Bella Thorne e Benji Mascolo saranno presto in tour per lanciare il film "Time Is Up", di cui sono protagonisti, in uscito in Italia a fine ottobre 2021. È propio sul set del film che il cantante italiano si è dichiarato con una proposta di matrimonio molto romantica piena di polaroid tratte dal film. La coppia rivela infatti di aver lavorato tanto negli ultimi tempi e di volere che i loro matrimoni siano dei momenti di festa di cui godere liberamente, senza sentire la pressione lavorativa. Le cerimonie, sul Lago di Como e a Los Angeles, sono organizzate per soddisfare i desideri di entrambi: Benji desidera una cerimonia all'insegna della musica live dove vorrebbe ci fossero gli amici e colleghi musicisti ad intervenire in varie performance con lui; Bella immagina un matrimonio negli USA più cinematografico, semmai ambientato sotto la neve e in stile "Il Signore degli Anelli".

Bella Thorne e Benjamin Mascolo alla sfilata di Etro durante la MFW – Foto Mairo Cinquetti

Bella Thorne e Benji Mascolo ha svelato una serie di dettagli ad ET sul proprio matrimonio che vorrebbero fosse celebrato tra giugno, luglio o agosto 2022. La coppia vorrebbe avere due matrimoni, che richiedono un'organizzazione dettagliata. L'ex di Benji & Fede vorrebbe sposarsi in Italia e sicuramente sul Lago di Como che è un luogo significativo per la coppia perché è qui che Mascolo ha portato Bella in uno dei loro primi appuntamenti. Thorne vorrebbe la cerimonia a Los Angeles con tutti i colleghi che hanno accompagnato la sua carriera d'attrice. Ecco perché la scelta di fare due matrimoni distinti, per celebrare le carriere di entrambi, sembra essere stata la soluzione migliore. Intanto la coppia si esercita al grande giorno con foto e video molto attraenti.