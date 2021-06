Passeggiando tra i fitti alberi e i monumenti di Parco Sempione a Milano è impossibile non notare una Lancia Stratos gialla realizzata in scala 1:1 con tubi metallici. Si tratta dell'ultima opera dell'artista britannico Benedict Radcliffe, noto per le sue sculture a grandezza reale delle più famose supercar e automobili di lusso, creata in collaborazione con il marchio Iuter. La riproduzione di Radcliffe dell'iconica Lancia Stratos è stata celebrata il 21 giugno 2021 presso la Terrazza del Bar Bianco come prequel di un progetto promosso da Iuter per una capsule collection dell'artista inglese con Lancia per il brand milanese.

Benedict Radcliffe x Iuter

Che ci fa una Lancia Stratos in filo metallico al Parco Sempione di Milano? L'artista britannico Benedict Radcliffe ha realizzato una riproduzione in scala 1:1 dell'iconica automobile italiana. Architetto e designer di formazione, Radcliffe è noto a livello internazionale per le sue riproduzioni di auto iconiche in filo metallico industriale e resistente, dalla Jaguar E Type alla Porsche 911. L'artista britannico modella il design automobilistico nella sua forma d'arte. Le sue creazioni sono veri capolavori, sia che si tratti di modelli montati su un tavolino da caffè sia di sculture a grandezza naturale. L'opera presentata al Parco Sempione il 21 giugno 2021 rimarrà in esposizione permanente e visitabile su appuntamento presso l'head quarter di Youth srl in via Morimondo 26 a Milano.

Lancia Stratos

La cultura e l'ingegneria automobilistica sono alla base dei lavori di Benedict Radcliffe che sono evidenti anche nella sua ultima opera di riproduzione della storica Lancia Stratos, presentata al Parco Sempione in un evento di lancio in collaborazione con Iuter. La Lancia Stratos è stata una dream car che ha segnato una lunga stagione di successi nel mondo del rally degli anni Settanta per gli aspetti di innovazione stilistica e tecnologica introdotti in quegli anni. Il design di Marcello Gandin è ancora oggi un punto di riferimento e culto per tutti gli appassionati di auto sportive.