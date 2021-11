Blu Jerusalema a 2 anni ha l’auto di velluto come papà: la Rolls di Gianluca Vacchi vale 500mila euro Gianluca Vacchi ama le auto di lusso e ha trasmesso questa passione anche alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema. I tre si definiscono la “famiglia di velluto”, visto che hanno tutti delle preziose auto coordinate effetto velvet.

Gianluca Vacchi non ha mai nascosto di amare il lusso sfrenato e, al di là dei balletti sulle note delle hit del momento, sui social non perde occasione per ostentare la sua ricchezza. Vive in una enorme villa a Bologna, non rinuncia mai alle griffe e in estate non può fare a meno delle vacanze in barca. Un'altra delle sue passioni? Quella per le auto di lusso e la cosa particolare è che l'ha trasmessa anche alla compagna Sharon Fonseca e alla figlia Blu Jerusalema. I tre sono diventati protagonisti di un adorabile video social, nel quale sono tutti alla guida di auto coordinate e di velluto.

Blu Jerusalema, il regalo di lusso di papà Gianluca Vacchi

Da quando è nata la piccola Blu Jerusalema la vita di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca è cambiata in modo drastico. La bimba è diventata la loro priorità assoluta e non passano una giornata senza dedicarle almeno una Stories sui social. Di recente il noto imprenditore ha voluto farle un regalo speciale: una mini Land Rover radiocomandata. La mamma è rimasta così entusiasta di fronte quell'idea originale da aver realizzato un post in cui mostra la figlia alla guida. Cosa ha scritto nella didascalia? "Tra tutte le passeggiate che abbiamo fatto insieme, questa è la mia preferita".

Blu Jerusalema alla guida della mini Land Rover

La famiglia "di velluto"

La cosa particolare è che quella mini auto di lusso sembra essere di velluto ed è coordinata a quelle della mamma e del papà. Sharon Fonseca ha un fuoristrada Mercedes effetto velvet, mentre Gianluca Vacchi ha una preziosa Rolls Roys total black che sembra essere ricoperta di velluto: all'appello mancava solo Blu Jerusalema, che oggi però è diventata una guidatrice provetta. L'imprenditore non ci ha pensato su due volte a mostrare le tre auto in pendant, scrivendo nella didascalia dell'originale video: "Si è unita alla famiglia di velluto". Insomma, la famiglia Vacci ama il lusso "eccentrico" e on sede occasione per dimostralo.

Quanto costa la Rolls Roys di Gianluca Vacchi

Delle tre auto mostrate nel video la più preziosa è quella di Gianluca Vacchi. Si tratta di una Rolls Roys Phatom in nero opaco, il cui prezzo si aggira intorno ai 460.00 euro ma, considerando che l'imprenditore l'ha personalizzata ad hoc con una serie di scelte estetiche davvero originali, il suo valore dovrebbe essere ancora più elevato. Vacchi ha rivoluzionato l'auto grazie all'intervento di un rivenditore bolognese: ha aggiunto il logo personale sulle fiancate e sui cerchioni e ha tinto con il colore nero opaco anche l'iconico simbolo della casa automobilistica posto sulla parte anteriore della carrozzeria. La vellutizzazione, invece, costerebbe 3.800 euro. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non viene usato il semplice velluto, l'auto viene ricoperta con una nuova fibra chiamata Elite 9100 e commercializzata dalla Velvet Car.