Costruito su un pendio della foresta che si affaccia sul fiordo di Olso, vicino al centro di Drøbak, in Norvegia, il Bølgen Bath & Leisure Centre è un nuovo centro termale progettato dallo studio di architettura svedese White Arkitekter in un paesaggio mozzafiato. Il centro termale e ricreativo di Bølgen dispone di una piscina olimpionica, una piscina per immersioni, una piscina per bambini, uno scivolo d'acqua, una piscina terapeutica e vasche, di una sauna e un centro benessere in una location unica.

Sul fiordo di Oslo non passa inosservato il nuovo Bølgen Bath and Leisure Centre, il centro termale costruito su un pendio della foresta vicino al centro di Drøbak, in Norvegia. lo studio di architettura svedese White Arkitekter che ha progettato il centro, ha avvolto il complesso in una facciata di metallo perforato verniciato a polvere di un colore rosso ruggine in totale contrasto con la collina innevata. All'interno, grazie alla pelle traforata, si ha una vista sbalorditiva del paesaggio naturale circostante. La luce e la natura penetrano negli spazi creando atmosfere magiche, enfatizzate da interni, come panchine e arredi, progettati per evocare all'interno gli elementi del paesaggio esterno. "Il centro contiene una piscina principale con trampolini da 1,3 a 5 metri accanto a piscine per allenamento, terapia e attività per bambini. Nell'edificio è compreso anche un centro benessere, spogliatoi, caffetteria, cucina, negozio e cantina tecnica. Oltre a questo, un centro fitness a noleggio commerciale e spazi per uffici occupano i livelli sopra la piscina, fornendo entrate extra per il comune.", spiegano gli architetti, "Invece di un volume statico convenzionale, il centro è diviso in diversi livelli a cui possono essere assegnate illuminazione, aspetto, condizioni acustiche e stati d'animo diversi per separare ogni elemento l'uno dall'altro se necessario. Sono stati selezionati materiali a bassa manutenzione e rispettosi dell'ambiente per migliorare l'esperienza dei visitatori e per supportare la salute pubblica".