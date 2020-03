Anche se l'estate e la vacanza sembrano essere oggi un obiettivo ancora così lontano, in molti iniziano già a fantasticare per non farsi trovare impreparati quando finalmente finirà questo periodo di quarantena a causa del Covid-19. Così, per chi ama vivere all'aria aperta e non aspetta altro che arrivi il tempo per praticare campeggio, che sia per una vacanza o un weekend, le corde luminescenti di Ram-Pro possono essere un'idea geniale per evitare i fastidiosi incidenti notturni quando si cammina vicino alla tenda e si rischia sempre di inciampare.

Per chi ha fatto almeno una volta nella vita campeggio, sa perfettamente che camminare di notte nelle vicinanze delle tende può essere rischioso perché capita di inciampare nelle corde che tengono le tende tese. Le corde luminescenti di Ram-Pro sono delle normali e robuste corde per fissare le tende a terra in campeggio ma di notte consentono di vedere esattamente la loro posizione perché luminescenti, riducendo così il rischio di inciampare nelle corde e / o di cadere nella tenda.

Le corde luminescenti sono realizzate con una robusta struttura in polipropilene. Il tessuto della corda è intrecciato con un design a diamante per una maggiore resistenza, ed è un ottimo elemento per il campeggio o la barca durante la notte, resistente a marciume, muffa e corrosione, e può supportare fino a 36 chilogrammi. Le corde si caricano di giorno e presentano filamenti riflettenti che si illuminano quando colpiti dalla luce della luna o da una torcia. La corda resta luminosa per tutta la notte dopo essere stata caricata dalla luce del sole durante il giorno: "Il cavo di alimentazione si illumina quando esposto alla luce intensa ed è altamente riflettente, facilitando la ricerca intorno al vestibolo del campeggio durante la notte", afferma la descrizione del prodotto, "E se ti trovi in ​​una situazione di sopravvivenza pericolosa, potresti effettivamente trovare un cavo luminoso e altamente visibile è piuttosto utile! Dopotutto, l'ultima cosa di cui hai bisogno è scivolare, inciampare e cadere!".