Questo campus galleggiante e sostenibile servirà a trasformare il mondo per un futuro migliore Il Campus WeThePlanet sarà la prima piattaforma galleggiante comunicativa progettata per proteggere tutta la vita sulla terra e sotto il mare. La struttura ideata dallo studio 3deluxe servirà come luogo per vertici internazionali, workshop e programmi educativi sulla trasformazione del nostro mondo per un futuro migliore.

A cura di Clara Salzano

Lo studio 3deluxe è stato incaricato dall'organizzazione #WeThePlanet (WTP), con sede a New York, di creare una struttura ispiratrice che alimenta e indaga nuove e lungimiranti opportunità per un'architettura a misura di persona in armonia con la natura. Il Campus WeThePlanet sarà la prima piattaforma galleggiante comunicativa progettata per proteggere tutta la vita sulla terra e sotto il mare. La struttura ideata dallo studio 3deluxe servirà come luogo per vertici internazionali, workshop e programmi educativi sulla trasformazione del mondo per un futuro migliore. La piattaforma #WeThePlanet costituisce un'estensione della superficie terrestre di Manhattan di un ulteriore pezzo di verde e un'ulteriore destinazione per i newyorkesi per lo sport, il tempo libero e la comunicazione.

La longevità umana e la prosperità planetaria, i cambiamenti climatici, la giustizia sociale e le pari opportunità, sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati al Campus #WeThePlanet. Il complesso edilizio galleggiante ha lo scopo di fungere da esempio ispiratore per la vita futura, gli ambienti di vita e di lavoro comunicativi. Il Campus offre strutture per workshop ed eventi che ruoteranno attorno alla domanda: "Come saranno le nostre città nel dopo Corona?". Il Campus #WeThePlanet rappresenta una nuova generazione di edifici aziendali che non costituisce solo un involucro strutturale funzionale ma un edificio con una chiara posizione su questioni sociali rilevanti come la protezione del clima, la conservazione della natura, la corresponsabilità, l'apertura e la trasparenza.

3deluxe ha progettato un'architettura per il futuro caratterizzata da spazi condivisi sia per le persone che per la natura: "L'idea alla base di questo concetto architettonico è che in futuro tutti i progetti edilizi debbano restituire alla natura tanta sostanza quanta ne traggono da essa.", spiegano gli architetti, "Ciò significherebbe che come compensazione per l'impermeabilizzazione del suolo, la produzione di CO2 e l'uso di energia e materiali, si creerebbero nuovi ambienti di vita per flora e fauna (neofiti). Usato in modo coerente, questo cambierebbe completamente le nostre esigenze per il paesaggio urbano del futuro. Potrebbero nascere nuove strutture architettoniche innovative, del tipo in cui sono integrati il 50% di biotopi orientati alla natura. La qualità della vita nelle città sarebbe enormemente migliorata sotto ogni aspetto".