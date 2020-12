Il 2020 è stato un anno difficile per tutti e sicuramente lo ricorderemo. Sono già tanti a fare il conto affinché arrivi presto il 2021. Per celebrare la fine del 2020 e un nuovo inizio che si spera migliore, Airbnb e Nasdaq offriranno la possibilità a due newyorkesi di trascorrere Capodanno sotto una sfera luminosa a Times Square , a New York. I fortunati potranno dormire all’interno di una cupola trasparente dalla quale ammirare lo spettacolo luminoso del countdown dalla sfera più famosa del mondo.

Per la prima volta nella storia la famosa piazza di New York City non sarà gremita a Capodanno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Gli ospiti Airbnb avranno quindi l’opportunità unica di assistere alla discesa della sfera luminosa da una cupola trasparente posizionata sulla esclusiva terrazza del palazzo del Nasdaq. Tutti i residenti a New York City possono inviare una richiesta di prenotazione per la notte di capodanno a partire da lunedì 21 dicembre dalle ore 15 su airbnb.com/happyholidays, non si tratta infatti di un concorso. E non è l'unica possibilità riservata agli ospiti: ad accoglierli in questo igloo trasparente sulla terrazza del grattacielo di Nasdaq ci sarà la voce più famosa delle feste di Natale, Mariah Carey, in via virtuale ovviamente. Inoltre i due fortunati, appartenenti allo stesso nucleo familiare, potranno entrare nella lounge privata e assistere in diretta ai festeggiamenti di tutto il mondo per il Capodanno, godere di una cena privata preparata per loro da uno chef, e avranno a disposizione un credito di 5mila dollari da spendere lungo la famosa 5th Avenue o all’interno dei negozi di Times Square prima di Capodanno. In un anno in cui i viaggi sono stati limitati e il distanziamento sociale è obbligatorio, trascorrere una notte a Times Square deserta, all'interno di una sfera luminosa, sembra il più bel Capodanno del 2021 che si possa immaginare.