Il supermercato convertito in biblioteca coi libri nei congelatori al posto dei prodotti

A cura di Clara Salzano

La Carmel Clay Public Library (CCPL) è la ingegnosa biblioteca che ha riproposto lo spazio vuoto di un ex supermercato come luogo ideale per esporre la propria collezione di libri. Nei congelatori e tra gli scaffali di quello che era il Merchants' Square a Carmel, nell'Indiana, oggi non si trovano prodotti alimentari ma solo libri per la comunità. La scelta di trasformare l'ex supermercato in biblioteca ha richiesto lunghe ricerche al personale che faticava a trovare un luogo temporaneo con spazio sufficiente sia per la propria collezione che per il personale operativo. Il negozio di alimentari vuoto si è rivelato la soluzione ideale con la sua ampia metratura, la posizione centrale in città e un ampio parcheggio pubblico. Così, dopo tre anni di assenza, l'edificio dismesso del Merchants' Square è diventato la Biblioteca principale di Piazza dei Mercanti a Carmel.

In attesa dei lavori di ristrutturazione di due anni della storica Carmel Clay Public Library, lo spazio temporanea dell'ex supermercato si è rivelato perfetto per inserire tutti i materiali per bambini e ragazzi della biblioteca, così come la maggior parte della sua collezione di stampe per adulti e articoli audiovisivi. Il layout dell'edificio non offre molto spazio per sedersi e leggere, ma, anche complice la pandemia di COVID-19, la biblioteca si è comunque concentrata sul servizio di asporto. La caratteristica principale è la sezione freezer dell'ex supermercato che adesso è piena di libri. Inoltre la nuova posizione ha riscosso un grande successo tra i residenti locali.