Sappiamo che New York City è sicuramente una delle metropoli più dinamiche, complesse e piena di insidie del mondo, dai topi nelle fognature ai ladri per le strade. Eppure quello che è successo alla ventiseienne Samantha Hartsoe ha dell'incredibile e unico: la ragazza di New York ha scoperto un intero appartamento non finito dietro lo specchio del bagno di casa sua. Samantha Hartsoe stava cercando di trovare la fonte di una corrente fredda che soffiava nel suo appartamento quando si è accorta di una grande apertura quadrata nel muro rimuovendo lo specchio del suo bagno.

Samantha Hartsoe ha documentato la sua scoperta attraverso alcuni video di Tik Tok in cui si è mostrata mentre andava in esplorazione nell'appartamento segreto scoperto dietro lo specchio del suo bagno di casa. Il video della scoperta è suddiviso in quattro parti su TikTok ed è diventato subito virale. Hartsoe condivide il suo appartamento con tre camere da letto a Roosevelt Island con due coinquilini. La sua storia è iniziata quando ha notato una certa corrente fredda nel suo appartamento di cui ha voluto scoprire l'origine: quando ha sollevato lo specchio del bagno dal gancio sulla parete ha scoperto un buco nel muro dietro che conduceva verso altri ambienti. Così ha deciso di entrare ed esplorare lo spazio nascosto dietro lo specchio.

L'appartamento nascosto dietro lo specchio di casa di Samantha Hartsoe è un'intera casa non finita, di tre camere da letto, con le finestre aperte, da cui presumibilmente arrivava la corrente fredda, in cui la ragazza ha trovato sacchi della spazzatura, bottiglie d'acqua vuote, come se in quell'appartamento stessero facendo ancora dei lavori. Il realtà la casa nascosta risulta vuota e inabitata, oltre che inaccessibile con la zona doccia-bagno piena di tubature esterne, pavimenti inesistenti e altri elementi di abbandono. Uscendo poi dalla porta principale dell'appartamento, Samantha Hartsoe ha scoperto che l'appartamento non era confinante con il suo realmente ma conduceva ad un'altra ala del suo edificio di abitazione che ha dovuto attraversare per tornare nella sua casa.