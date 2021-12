C’è un ristorante a Milano dove puoi sentirti come in Kiss Me Licia Milano come Osaka con il primo ristorante ispirato a Kiss Me Licia che ricorda il Mambo di Marrabbio, il padre di Licia, dove si cucinano i tipici Okonomiyaki giapponesi.

Maido è il pub ispirato a Liss Me Licia

"Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso", cantava Cristina D'Avena e in queste giornate uggiose la mente torna all'infanzia quando guardavamo il cartone animato e telefilm di Kiss Me Licia in tv. Per chi desidera fare un tuffo nei ricordi, restando saldamente ancorati alla realtà, si può fare visita al piccolo locale di Milano che si ispira ai ristorantini tipici giapponesi specializzati in Okonomiyaki, come il Mambo del padre di Licia, Marrabbio.

Il ristorante Mambo di Marrabbio in Kiss Me Licia

C'è un piccolo angolo di Giappone a Milano, in via Savona 15 e Via Jacopo dal Verme 16. Si tratta di Maido, il piccolo ristorante di Okonomiyaki che rappresenta uno dei più popolari piatti di street food giapponese.

Marrabbio mentre cucina Okonomiyaki

Nonostante non sia molto conosciuto in Occidente come piatto giapponese, i fan di Ranma 1/2 e di Kiss Me Licia ricorderanno il piccolo ristorante di Okonomiyaki del padre di Licia, Marrabbio. L'Okonomiyaki era anche il piatto preferito del Gatto Giuliano del famoso cartone animato. E i riferimenti a Kiss Me Licia sono infatti numerosi all'interno del ristorante milanese.

All’interno di Maido, il ristorante di Kiss Me Licia a Milano

Come nel ristorante Mambo di Marrabbio così da Maido Milano è possibile osservare lo chef che cucina le tipiche frittate giapponesi a base di farina, verza e uova, cucinate su una teppan, l'apposita piastra usata anche in Kiss Me Licia.

Il bancone di Maido

Il ristorante milanese è caratterizzato da arredi in legno grezzo, una grande parete lavagna alle spalle del bancone dove sono segnate tutte le specialità del locale e una grande vetrata con vista sulla cucina. Su una parete si può notare anche una grande immagine di Marrabbio, proprio a sottolineare il legame del locale con Kiss Me Licia. Una luminosa scritta al neon ricorda il piatto tipico del posto "Okonomiyaki" e vi trasporterà nel Giappone più suggestivo per il tempo di un morso.