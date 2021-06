in foto: Foto @PlanningHouseLtd

Uno squalo conficcato nel tetto di una casa tradizionale inglese non è una scena presa dall'ultimo film Disney né di un cartone animato ma ciò che ci può realmente vedere passeggiando New High Street, nel distretto di Headington a Oxford, UK. Si chiama Headington Shark ed è un enorme squalo in fibra di vetro che sporge dal tetto di una casa altrimenti normale.

Era il 1986 quando Bill Heine , giornalista e uomo d'affari, per "ravvivare la sua casa" incaricò un suo amico di creare uno squalo di otto metri che si sarebbe seduto sul suo tetto, apparendo perennemente come se si fosse appena schiantato contro la casa dal cielo. Il pesce in fibra di vetro, che divenne noto come Headington Shark nel sobborgo di Oxford, condusse Heine in una battaglia legale di sei anni con il consiglio locale. Ad Heine veniva contestato il permesso di introdurre l'enorme squalo sul tetto della sua casa ma il giornalista ha fatto appello con successo alla decisione del consiglio di rimuovere la statua dopo che aver ricevuto il sostegno di tutto il paese.

L'ispettore della pianificazione, Peter Macdonald, è diventato famoso tra gli urbanisti quando si è dichiarato favorevole a mantenere la scultura sul tetto di Heine. L'amministrazione comunale è ancora scettica: “Il consiglio è comprensibilmente preoccupato per i precedenti qui. La prima preoccupazione è semplice: proliferazione di squali (e chissà cos'altro) che si schiantano sui tetti di tutta la città. Questa paura è esagerata. Nei cinque anni trascorsi da quando lo squalo è stato eretto, non si sono verificati altri esempi… qualsiasi sistema di controllo deve fare un piccolo posto per il dinamico, l'imprevisto, il vero e proprio bizzarro. Raccomando quindi che lo squalo Headington possa rimanere”. Tuttavia questa è una storia a lieto fine perché la casa di Bill Heine continua ad avere ancora il suo squalo caduto nel tetto dal cielo.