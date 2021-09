Chiara Ferragni a Parigi per le sfilate: nel suo hotel la suite arriva a costare 20.000 a notte Chiara Ferragni mancava da due anni a Parigi e non sono passate inosservate le foto che la ritraggono ieri davanti alla Tour Eiffel, simbolo della città. Il ritorno nella capitale francese è avvenuto in perfetto stile Ferragnez, con tanto di aereo privato e soggiorno di lusso in uno degli hotel più esclusivi di Parigi. Scopriamo quale.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni a Parigi presso l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel – Photo courtesy @chiaraferragni – Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

Dopo aver presenziato agli eventi e sfilate più esclusive della Milano Fashion Week 2021, Chiara Ferragni sbarca a Parigi. Erano due anni che mancava dalla capitale francese a causa della pandemia globale e finalmente la regina delle influencer ha potuto far ritorno nella Ville Lumière e godere dell'autunno appena iniziato. Sono infatti subito balzate all'occhio le foto di Chiara Ferragni ieri, sul suo profilo Instagram, con la Tour Eiffel sullo sfondo. E il ritorno in una delle città più romantiche del mondo è avvenuto in perfetto stile Ferragnez, con tanto di aereo privato e soggiorno di lusso in uno degli hotel più esclusivi di Parigi. Ad accogliere Chiara Ferragni a Parigi è l'Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, a Pl. de la Concorde. Capiamo il motivo della scelta.

Chiara Ferragni alla sfilata Versace durante la MFW 2021

La storia dell'Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel voluto da Luigi XV

L'Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel è considerato il migliore hotel spa in Francia. L'hotel 5 stelle fa parte del gruppo Rosewood Hotels & Resorts di cui fanno parte alcuni degli hotel e resort più leggendari del mondo, tra cui The Carlyle, A Rosewood Hotel a New York e il Pechino palissandro. Il lussuoso albergo parigino si affaccia sulla spettacolare Place de la Concorde, cuore pulsante di Parigi, e di fronte alla maestosa architettura di Ange-Jacques Gabriel. Realizzato su richiesta di sua Maestà Luigi XV, Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel gode di un importante passato come residenza dell'illustre conte de Crillon e della sua famiglia fino al 1909 quando fu trasformato in albergo dall'architetto Walter-André Destailleur.

Chiara Ferragni a Parigi Photo courtesy @chiaraferragni

Dalla spa migliore di Francia ai prodotti Sisley: i servizi esclusivi dell'Hôtel de Crillon

Numerosi personaggi illustri hanno alloggiato qui e per ultima, solo in ordine cronologico, Chiara Ferragni. L'attuale immagine dell'albergo da una recente ristrutturazione che ha permesso di aprire di nuovo l'hotel nel 2017 con 124 camere e suite. Il costo per una notte all'Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, in una camera simile a quella dove soggiorna Chaira Ferragni, parte da 2.200 euro per 50 metri quadrati ma può arrivare anche a 20.000 euro per l'attico da 234 metri quadrati che gode di una vista mozzafiato su Parigi e sulla Tour Eiffel. L'albergo offre agli ospiti una spa, uno spazio benessere e una piscina coperta tanto da essere diventato l'indirizzo imperdibile per gli amanti della salute e del benessere. L'Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel utilizza i cosmetici di lusso Sisley, per offrire esperienze di benessere su misura, altre aziende francesi come EviDenS de Beauté e Maison Caulières, in un'atmosfera estremamente raffinata immaginata dagli interior designer Chahan Minassian e Tristan Auer.