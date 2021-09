Chiara Ferragni all’Atelier Schiapparelli: ecco perché è un luogo iconico di Parigi Chiara Ferragni ha scelto un outfit audace di Schiapparelli per inaugurare la Paris Fashion Week 2021 e non sono passate ino nello storico atelier della Maison, in 21 place Vendôme, di cui ripercorriamo la storia. Dalle opere di Salvator Dalì all’interior design di Alberto Giacometti, scopriamo i dettagli di un luogo carico di fascino e storia nel cuore di Parigi.

A cura di Clara Salzano

Qualsiasi spostamento di Chiara Ferragni è catalizzatore di attenzione. Non è passato infatti inosservato l'arrivo della più famosa influencer italiana a Parigi. In occasione della Paris Fashion Week 2021 Chiara Ferragni si è mostrata con un outfit piuttosto audace che ha fatto parlare molto di sé. La nota influencer ha scelto Schiapparelli per inaugurare la sua settimana della moda parigina e si è lasciata immortalare nello storico atelier della Maison, in 21 place Vendôme, di cui ripercorriamo la storia. Dalle opere di Salvator Dalì all'interior design di Alberto Giacometti, scopriamo i dettagli di un luogo carico di fascino e storia nel cuore di Parigi.

La storia dell'Atelier Schiapparelli

"Mai sagomare un abito sul corpo, invece usare il corpo per interpretare l’abito", diceva la stilista Elsa Schiapparelli che è stata tra le figure più significative per l'Alta Moda del Novecento. Deve essersi ispirata a questa frase Chiara Ferragni quando ha scelto di indossare l'outfit audace con cui si è mostrata a Parigi in occasione della settimana della moda 2021. La nota influencer ha fatto visita allo storico Atelier Schiapparelli per dare inizio alla sua Paris Fashion Week. Perché proprio Atelier Schiapparelli? La Couture House, situata al 21 di Place Vendôme a Parigi, nello storico all'Hôtel de Fontpertuis, è un edificio di cinque piani e 98 camere, con una boutique al piano terra, aperto da Elsa Schiapparelli nel 1935, quando la sua Maison aveva raggiunto già un enorme successo, anche oltre Oceano, tanto da diventare la prima stilista donna a comparire sulla copertina della rivista americana Time.

Atelier Schiapparelli a Parigi

L'Atelier Schiapparelli è un luogo iconico di Parigi e meta di pellegrinaggio per i fashion addicted ma non solo. Lo spazio, riaperto nel 2012 in seguito alla rinascita del marchio ad opera del direttore creativo Daniel Roseberry, può vantare interni realizzati da Jean-Michel Frank in collaborazione con Alberto Giacometti e opere di Salvador Dalì e Jean Concteau con cui la stilista collaborava spesso. Per l'inaugurazione la stessa Elsa Schiapparelli realizzò la stampa collage di ritagli di stampa (denominata “stampa dei giornali” per celebrare il successo della nuova sede della Couture House che sorge proprio nella piazza del lusso parigino per eccellenza. Alla nota stilista, italiana di origine e francese di adozione, si attribuisce il primo utilizzo di cerniere in plastica colorate e la creazione del leggendario design con fiocco rosa ricamato in jet.