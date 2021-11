Chiara Ferragni e Fedez a Madrid per The Ferragnez, quanto costa una notte nel loro albergo Chiara Ferragni e Fedez sono andati a Madrid dove è stata presentata in anteprima la loro serie tv The Ferragnez. Scopriamo dove hanno alloggiato e quanto è costato il loro soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez per la prima della seria The Ferragnez a Madrid

The Ferragnez, la serie tv reality su Chiara Ferragni e Fedez è ormai realtà. Andrà in onda su Amazon Prime Video dal 9 dicembre 2021 per otto puntate e racconterà la vita dei Ferragnez e le loro famiglie. Per il lancio del nuovo docu-reality sulla coppia più spiata del web, Chiara Ferragni e Fedez sono andati a Madrid in pompa magna dove la serie è stata presentata in anteprima. Scopriamo dove hanno alloggiato e quanto è costato il loro soggiorno.

Chiara Ferragni e Fedez all’anteprima della loro serie The Ferragnez a Madrid

Qual'è l'hotel scelto da Chiara Ferragni e Fedez a Madrid

Chiara Ferragni e Fedez sono stati a Madrid dove è stata presentata in anteprima il docu-reality sulla loro vita trasmesso su Amazon Prime Video dal 9 dicembre 2021. Per l'occasione i Ferragnez hanno alloggiato in uno degli hotel più lussuosi al mondo, il Four Seasons Madrid, posto nel cuore della capitale spagnola. L'albergo fa parte della catena Four Seasons che ha sedi nelle principali città e località turistiche ed è da sempre sinonimo di esclusività.

Chiara Ferragni e Fedez sulla terrazza del Four Seasons Madrid

The Ferragnez hanno soggiornato in una delle camere con vista su alcuni dei palazzi più iconici di Madrid come il Teatro Reina Sofia e a pochi passi da tutte le principali attrazioni. Il Four Seasons Madrid è il primo hotel del marchio in Spagna che in questo periodo dell'anno è rinomato particolarmente per la sua atmosfera festosa e magica a tema natalizio.

Chiara Ferragni davanti all’albero di Natale del Four Seasons Madrid vestita in Dior

Situato nel cuore di Madrid, il Four Seasons sorge dalla ristrutturazione di sette edifici storici che sono stati trasformati per accogliere uno degli indirizzi più esclusivi in città. L'albergo conta 200 camere di cui 39 suite tutte in stile contemporaneo. L'albergo è famoso anche perché accoglie una spa su quattro livelli, il ristorante sul tetto del famoso chef spagnolo Dani García e una terrazza con piscina illuminata.

Quanto costa una notte nell'hotel dei Ferragnez a Madrid

The Ferragnez è stato presentato a Madrid in anteprima e per l'occasione Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato in una camera con terrazza al Foru Seasons Madrid. L'hotel non è infatti famoso solo per i suoi servizi esclusivi ma anche per la vista mozzafiato sulla città e sulle sue principali attrazione.

La suite con terrazza del Foru Seasons Madrid

La stanza dove hanno alloggiato i Ferragnez, in base alle immagini condivise sui social, sembra essere una one-bedroom terrace suite dell'albergo, di circa 80 metri quadrati, che comprende spettacolari spazi interni ed esterni con arredi tradizionali e moderni, bagni in marmo, un salotto e una terrazza al costo di 4.350 euro a. notte.