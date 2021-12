Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a St. Moritz: quanto costa una notte nel loro albergo Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza a St. Moritz con i figli Leone e Lucia Vittoria. Scprimao quale albergo hanno scelto per il loro soggiorno e quanto costa.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a St. Moritz

Chiara Ferragni e Fedez hanno approfittato dei giorni tra le presentazioni in anteprima della serie The Ferragnez sulla loro famiglia e la messa in onda su Amazon Prime il 9 dicembre 2021 per fare alcuni giorni di vacanza a St. Moritz con i figli Leone e Lucia Vittoria. Per il loro soggiorno nella località svizzera la coppia ha scelto di soggiornare nel leggendario Badrutt's Palace Hotel.

Chiara Ferragni sulla terrazza del Badrutt’s Palace

Il Badrutt's Palace Hotel è uno storico albergo della valle dell'Engadina, in Svizzera. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di soggiornare in questo luogo iconico dell'ospitalità sicuramente per la sua storia leggendaria e il lusso esclusivo.

Il Badrutt’s Palace Hotel

Perché Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto il Badrutt's Palace Hotel

Dal 1896 il Badrutt's Palace Hotel viene gestito dalla famiglia Badrutt. L'hotel sembra un castello delle fiabe immerso tra la neve delle Alpi. Oggi gli interni dell'albergo di lusso sono inondati di fiori che offrono un'atmosfera magica e romantica oltre che servizi esclusivi per clienti esigenti.

La spa dell’albergo

Quanto l'hotel di Chiara Ferragni e Fedez a St. Moritz

Per il soggiorno presso il Badrutt's Palace Hotel, Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per una suite con due camere da letto, un ampio salotto, una bagno tutto di marmo e una cucina attrezzata.

La suite d’albergo di Chiara Ferragni a St. Moritz

La camera è dotata anche di un ampia terrazza da cui godere di una vista lago mozzafiato. L'albergo è inoltre dotato di una piscina al coperto tutta vetrata e di una pisci a riscaldata all'aria aperta.

La vista dall’albergo

Con il paesaggio di St. Moritz innevato tutto intorno questo hotel sembra un sogno non così irraggiungibile se siete disposti a pagare 6.325 euro a notte.