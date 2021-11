Chiara Ferragni e Leone al cinema in una sala privata: dove si trova e quanto costa Una visione del film da Vip per Chiara Ferragni e il figlio Leone che hanno potuto godere di una sala cinematografica tutta per loro, senza nessun altro spettatore. È ciò che è successo ieri a Milano dove la nota influencer si è mostrata nella sala privata di un cinema meneghino con il figlio con cui andare al cinema è una delle attività preferite.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Leone al cinema in una sala privata di Milano

Andare al cinema è una delle attività che Chiara Ferragni preferisce fare con la famiglia. Dopo i giorni di preoccupazione per la salute della figlia Vittoria Lucia, la nota influencer ha deciso di trascorrere del tempo con il figlio Leone facendo ciò che più amano. E se i Ferragnez vanno a vedere un film in una sala cinematografica possiamo essere certi che si svolgerà in modo del tutto eccezionale. È ciò che è successo ieri in base ad un posto condiviso da Chiara Ferragni in cui si mostra in una sala privata di un cinema di Milano con il figlio Leone. Una visione del film da Vip per Chiara Ferragni e il figlio che hanno potuto godere di una sala proiezione tutta per loro, senza nessun altro spettatore.

Chiara Ferragni al cinema con Leone in una sala privata di Milano

Chiara Ferragni al cinema Odeon di Milano

Anche andare al cinema per Chiara Ferragni diventa un evento unico ed eclatante. Per una classico pomeriggio di pioggia in un giorno festivo, la nota influencer, come tanti, ha scelto di andare a vedere un film con il figlio Leone. Per l'occasione Chiara Ferragni si è recata in uno dei cinema più famosi ed iconici di Milano. Si tratta del Cinema Odeon, a pochi passi dal Duomo del capoluogo meneghino. La proiezione tuttavia non è avvenuta in una delle grandi sale pubbliche della struttura bensì in una delle sale private che il cinema mette a disposizione per proiezioni riservate. Si tratta infatti dell'Odeon Suite che consiste in una sala di proiezione VIP con trentadue poltrone in cui Chiara Ferragni e Leone hanno potuto vedere un film in totale solitudine, come se fossero a casa propria.

L’Odeon Suite al Cinema Odeon di Milano

Chi firma le poltrone della sala cinema privata di Chiara Ferragni

Il Cinema Odeon dove Chiara Ferragni si è mostrata con il figlio Leone è la sala di proiezione del centro di Milano. Nonostante la struttura si trovi a pochi passi dai principali monumenti e attrazioni della città, comprende numerose sale tra cui anche spazi per proiezioni ed eventi privati. La nota influencer ha scelto l'Odeon Suite per guardare un film al cinema con il figlio Leone. Si tratta di una sala privata dall’atmosfera esclusiva progettata con i migliori criteri estetici e i dettagli tecnologici più all’avanguardia.

Poltrona Frau firma le poltrone dell’Odeon Suite del Cinema Odeon di Milano

L'Odeon Suite si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati che comprende una lounge multifunzionale, il guardaroba e una sala di proiezione VIP con trentadue poltrone. Le comode sedute completamente bianche sono state realizzate appositamente per il Cinema Odeon da Poltrona Frau, che per rendere la proiezione ancora più esclusiva ha usato sedili reclinabili e il rivestimento in pregiata Pelle Frau.

Il guardaroba dell’Odeon Suite a Milano

Quanto costa la proiezione privata la sala cinema privata di Chiara Ferragni

Comode poltrone imbottite, guardaroba, lounge bar e servizio buffet sono i servizi dell'Odeon Suite, la sala per proiezioni private del Cinema Odeon dove Chiara Ferragni ha portato il figlio Leone. Si tratta di uno spazio che trasforma l’esperienza della proiezione in un evento esclusivo e come tale il costo è differente rispetto ad un normale biglietto del cinema ma non proibitivo. L'Odeon Suite proietta i migliori titoli del momento, ha solo due spettacoli a orario fisso al giorno, i biglietti si possono acquistare solo al botteghino e il costo a biglietto è di 20 euro. Chiara Ferragni ha riservato la sala tutta per lei e il figlio per un costo totale di 640 euro. I servizi dell'Odeon Suite sono sempre compresi nel prezzo del biglietto.