Non solo grattacieli e architetture avveniristiche, Dubai stupisce ogni anno con progetti originali e meravigliose sorprese. Nel deserto attorno all'Emirato c'è un posto che pochi conoscono e che è uno dei luoghi più verdi e romantici. Si chiama Love Lake ed è caratterizzato da due laghi a forma di cuore intrecciati tra loro circondati da numerosi alberi che formano la scritta Love.

I due laghi intrecciati a forma di cuore si sviluppano su una superficie di 550.000 metri quadrati, così grande che pare possa essere vista anche dallo spazio. Love Lake è stato realizzato nel 2018 ma il sito ha riscosso particolare successo internazionale quando il principe ereditario di Dubai, lo sceicco Hamdan bin Mohammed, ha condiviso una foto di questo lago artificiale sul suo profilo Instagram. Da allora, il luogo ha avuto un numero crescente di visitatori ogni mese. Il nome originale del sito è Al Qudra Lake, ma tutti conoscono questi laghi come Love Lake perché dall'alto è facilmente visibile la sagoma di due cuori intrecciati nel mezzo di un deserto arido. La rigogliosa area verde attorno fornisce un aspetto ultraterreno a questo luogo. Tutto introno è solo sabbia a perdita d'occhio.

Love Lake sorge nell'oasi di Al Qudra e fanno parte di un più ampio parco dedicato in ogni centimetro all'amore. I laghi non sono gli unici elementi a forma di cuore qui ma la prima serie di cuori è la grande scultura in legno all'ingresso del parco. Anche gli alberi inneggiano all'amore formando la scritta "Love" ben visibile dall'alto. Ci sono oltre 16.000 alberi e piante nel parco che circonda Love Lake. I rami degli alberi, la begonia, gli arbusti, tutto è a forma di cuore, il che rende questo sito sicuramente il posto più romantico e una delle attrazioni innovative di Dubai, lontano da qualsiasi centro abitato. Il tramonto in questo angolo di deserto, con tutto attorno che evoca il più nobile dei sentimenti, è emozionante e indimenticabile.