Cliffhanger è uno dei più originali punti informazioni turistiche al mondo, incastonato su una parete rocciosa a strapiombo accanto alle scenografiche cascate Mira in Austria. L'installazione è opera del gruppo di artisti austriaci Steinbrener/Dempf & Huber che intendevano sottolineare quanto si spinga oltre ogni confine la conquista del paesaggio da parte dell'uomo. Dopo più di un anno Cliffhanger ha scatenato le polemiche dei visitatori che ne richiedono la rimozione.

Il progetto "Cliffhanger" è stato inaugurato nella valle di Ötschergräben il 18 settembre 2020,

dopo tre anni di preparazione e tredici anni dal progetto iniziale. Si tratta dell'installazione di un negozio, adibito a punto informazioni turistiche, su una parete rocciosa a strapiombo, vicino alle cascate di Mira in Austria: "Lo scopo di questa spettacolare installazione è visualizzare la conquista del paesaggio e come i confini della civiltà siano costantemente spinti, anche dal turismo. Spesso svilendo intere città e regioni in scenari per i visitatori, trasformando i residenti locali in semplici comparse nel proprio ambiente, anche il turismo di massa è stato colpito dal coronavirus. ", spiegano gli artisti austriaci Steinbrener/Dempf & Hube, "La drastica azione intrapresa per massimizzare i profitti nei resort naturali, a volte a scapito della popolazione locale e della natura, sembrerebbe quantomeno interrotta. Questa installazione è forse simbolica di questo stato di cose? Il turismo è ormai fuori dalla portata di molte persone? L'area di Mostviertel/Ötscher è una regione che finora è stata ampiamente risparmiata da questi sviluppi negativi, quindi il progetto può essere visto come una sorta di avvertimento o promemoria per trattare l'ambiente in modo più sostenibile e attento in futuro".

L'installazione di Steinbrener/Dempf & Huber è diventata una vera attrazione, suo malgrado, che attrae sempre più visitatori rischiando di recare danni a questo paesaggio incontaminato. Ecco perché sono emerse numerose proteste da parte degli escursionisti contro Cliffhanger che rischia di andare contro la natura stessa della sua installazione e rendere le cascate Mira in Austria una meta di massa pericolosa per la salvaguardia dell'ecosistema.